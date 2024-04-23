生成AIアシスタントに“ナレッジ管理”機能を追加　CData Virtuality最新版がリリース

CData Software Japanは、2025年10月30日、データ仮想化プラットフォーム「CData Virtuality」の「2025.Q3」アップデート版を提供開始した。

新版では、自然言語でデータにアクセスできるAIアシスト機能「Talk To Your Data」を強化している。対話型のAIアシスタントがデータの探索・分析やグラフ作成を支援する機能であり、OpenAIやAnthropic、AWSなどの様々なLLMプロバイダーに対応する。

今回、Talk To Your Dataに、LLMとのやり取りを転送できる「レビューワークフロー機能」を搭載。ビジネスユーザーとデータ専門家とのコラボレーションを促進する。加えて、独自のナレッジを登録・管理できる「セマンティックレイヤー拡張」にも対応し、ビジネス用語集などをアップロードすることで、データアクセスの精度向上につなげることができる。

Talk To Your Data以外にも、データカタログ機能「Business Data Shop」においてデータを直接リクエストできる機能を追加し、IDとアクセス管理を統合管理可能な「認証管理コンポーネント」も導入している。