データカタログや認証管理の強化も
生成AIアシスタントに“ナレッジ管理”機能を追加 CData Virtuality最新版がリリース
CData Software Japanは、2025年10月30日、データ仮想化プラットフォーム「CData Virtuality」の「2025.Q3」アップデート版を提供開始した。
新版では、自然言語でデータにアクセスできるAIアシスト機能「Talk To Your Data」を強化している。対話型のAIアシスタントがデータの探索・分析やグラフ作成を支援する機能であり、OpenAIやAnthropic、AWSなどの様々なLLMプロバイダーに対応する。
今回、Talk To Your Dataに、LLMとのやり取りを転送できる「レビューワークフロー機能」を搭載。ビジネスユーザーとデータ専門家とのコラボレーションを促進する。加えて、独自のナレッジを登録・管理できる「セマンティックレイヤー拡張」にも対応し、ビジネス用語集などをアップロードすることで、データアクセスの精度向上につなげることができる。
Talk To Your Data以外にも、データカタログ機能「Business Data Shop」においてデータを直接リクエストできる機能を追加し、IDとアクセス管理を統合管理可能な「認証管理コンポーネント」も導入している。