辛うまそう！富士そば11月限定で「旨辛すりだね親子そば」一部店舗にて

名代 富士そばは7店舗限定で、山梨県の“すりだね”とコラボした「旨辛すりだね親子そば・うどん」（680円）を11月1日より販売中です。

7店舗限定「旨辛すりだね親子そば」

首都圏を中心に展開する立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」の11月限定メニュー。

「すりだね」は、唐辛子をベースに数種類のスパイスとごま油を加えた、香りと旨みが特徴の山梨県の伝統的な旨辛調味料です。

今回、富士そばの「温そば」に、かき玉、炭火焼き鳥、そしてこの「すりだね」をたっぷりトッピング。出汁の効いた温かいそばに、かき玉とすりだねの風味がほどよく調和し、ピリッとした中にも奥行きのある味わいを楽しめるといいます。そばはうどんへの変更も可能です。

販売店舗は以下の7店舗。

網島店、小滝橋店、十条店、ハッピーロード店、元住吉店、門前仲町店、代々木店

世界にも評価される「すりだね」

今回コラボした「すりだね」は、クリエイティブリゾートが手掛けるオリジナル商品で、「日本在住の外国人が選ぶ おもてなしセレクション2023」を受賞するなど、世界的にも高い評価を受けています。

地域の味と富士そばの出汁文化が出会った、ちょっと特別な一杯。限定店舗ではありますが、今後もこうした“ご当地×富士そば”のコラボが広がっていきそうで楽しみですね。

※記事中の価格は税込み