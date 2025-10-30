このページの本文へ

OpenAI、2026年後半にIPO申請の可能性　報道

2025年10月30日 17時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

Levart_Photographer | Unsplash

　OpenAIが2026年後半に上場する可能性が浮上している。ロイターによると、OpenAIは証券当局への申請を同年後半に検討しており、企業価値を最大1兆ドル（約152兆円）と見込んで資金調達を進める構えだという。報道のあった2025年10月29日は、OpenAIが非営利組織から営利企業への移行を完了させた直後だった（参考：マイクロソフト、OpenAIの27％を保有へ）。

 

