“白すぎるゲーミング空間”が秋葉原に誕生！ マウスコンピューターの最新モデルを体験しよう

マウスコンピューターは、秋葉原ダイレクトショップ内にて「NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト5点セット）」を中心としたゲーミングブースの展示を開始した。ブース内では、ホワイトを基調とした統一感あるデザインのゲーミング製品を実際に体験でき、現代のゲーマーが求める高性能とデザイン性を両立した最新環境が整っている。

展示の主役となる「NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト5点セット）」は、マウスコンピューター製のミニタワー型ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7G6T」を中心に構成された特別セットだ。iiyama製ゲーミングディスプレイ、Logicool製マウス・キーボード・ヘッドセットの組み合わせとなっている。

セットに含まれる「NEXTGEAR JG-A7G6T」は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載。AAAタイトルのような高負荷ゲームでも、滑らかでストレスのないプレイを可能にする。



さらに、iiyamaのゲーミングディスプレイはリフレッシュレート180Hz・応答速度0.2msを誇り、流れるような映像表現を実現。Logicool製の周辺機器も軽量かつ高精度で、長時間のプレイでも疲れにくい設計となっている。

この「ホワイト5点セット」は、214,800円で販売中。全国のマウスコンピューターダイレクトショップ、または公式オンラインストアで購入可能だ。



ゲーミング環境をワンランク上げたい人や、美しく統一されたデスク周りを求めるユーザーにとって、理想的な選択肢となるだろう。秋葉原の店舗では実機体験もできるため、ぜひ一度足を運んでみてほしい。