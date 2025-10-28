CFD販売、Radeon AI PRO R9700搭載GPUを発売　GIGABYTEの新モデル「GV-R9700AI TOP-32GD」

CFD販売、GIGABYTE製「AMD Radeon AI PRO R9700」搭載GPU『GV-R9700AI TOP-32GD』を10月28日発売

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEブランドの最新ビデオカード「GV-R9700AI TOP-32GD」を、10月28日より発売すると発表した。搭載GPUはAMDの新モデル「Radeon AI PRO R9700」で、価格は239,800円前後の見込み。

本製品は、省スペース環境やマルチGPU構成に最適化されたターボファン冷却システムを採用。強化されたエアフロー設計により、複数枚のカードを使用する環境でも安定した冷却性能を維持する。さらに、メタルバックプレートによって基板の剛性を高め、耐久性と信頼性を両立している。

スペック面では、Boost Clock 2920 MHz、メモリ速度20000 MHz、GDDR6 32GBメモリを搭載。256bitのメモリバス幅により、幅広い作業を高効率で処理できる。また、映像出力端子はDisplayPort 2.1a×3基、HDMI 2.1b×1基を備え、最新のディスプレイ環境にも対応している。製品には2年間の保証が付帯し、長期にわたって安心して利用可能だ。