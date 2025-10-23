RTX 4050ノートやRTX 5070 TiデスクPCが狙い目！ マウスコンピューター店舗限定セール開催

マウスコンピューターは、10月24日から11月20日までの期間限定で、全国の「マウスコンピューターダイレクトショップ」および「G-Tune：Garage大阪」にて、店舗限定セールを開催する。期間中は、ゲーミングPCをはじめとした人気モデルが特別価格で登場する注目イベントだ。

今回のセールの目玉として、16型ゲーミングノート「NEXTGEAR J6-A7G50WT-A」がラインナップに追加された。エレガントなホワイトカラーの筐体に、AMD Ryzen 7 7435HSプロセッサとGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載。さらに、32GBメモリと1TB NVMe Gen4 SSDというハイスペック構成を実現し、価格は164,800円とコストパフォーマンスも優秀だ。また、特典として「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属するのも嬉しいポイントである。

一方、デスクトップモデルでは、ハイパフォーマンスな「G Tune DG-I7G7T」が登場。インテル Core i7 14700FプロセッサとGeForce RTX 5070 Ti GPUを搭載し、240mm水冷クーラーによる高い冷却性能で長時間のゲームプレイや配信にも安定して対応できる。ストレージには2TB NVMe Gen4 SSDを採用し、32GBメモリを搭載。価格は349,800円と、性能に対して魅力的な設定となっている。

これらのセール対象商品はいずれも数量限定となるため、気になるユーザーは早めのチェックが必須だ。詳細は、マウスコンピューター公式サイト内のダイレクトショップ特設ページで確認できる。店舗へ足を運ぶ前に最新情報をチェックし、欲しいモデルを確実に手に入れよう。