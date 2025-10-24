ゲーミングPC新作｜LEVEL∞×ぱちしゅうのげーむ屋さんコラボモデル登場【限定キャンペーンあり】

ユニットコム、人気ストリーマー「ぱちしゅうのげーむ屋さん」とコラボしたゲーミングPCを発売！限定特典＆キャンペーンも実施

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、人気ストリーマー「ぱちしゅうのげーむ屋さん」とのコラボレーションによる「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」シリーズの最新ゲーミングPCを発売開始した。これに合わせて、購入者限定の豪華特典やキャンペーン情報も公開されている。

限定コラボモデルの豪華特典とキャンペーン情報

今回登場するコラボゲーミングPCには、オリジナルステッカーやしえる氏描き下ろし壁紙など、ファン垂涎の特典が付属している。さらに、WEBクーポンによる5,000円割引キャンペーンも期間限定で実施されており、今だけお得に入手できるチャンスとなっている。

LEDカスタマイズで“自分だけの1台”を実現

このモデルの魅力は、高性能なスペックだけでなく、LEDパーツのカスタマイズ性にもある点だ。ユーザーは光の色や点灯パターンを自由に設定でき、視覚的な演出を楽しめる。さらに、ゲームプレイや配信活動に必要な拡張性も十分に備えており、まさにあらゆるゲーミングシーンに対応する万能PCといえるだろう。

販売モデルと価格

LEVEL-R789-LC265F-TKX-pati [RGB Build]：304,800円

LEVEL-M8A6-R96X-RK1X-pati：209,800円

LEVEL-15FX165-i7-RM4X-pati：169,800円

各モデルの詳細なスペックやカスタマイズオプションは、公式販売サイトで確認できる。

サイン入りPCが当たるSNSキャンペーンも開催中！

発売を記念して、「ぱちしゅうのげーむ屋さん」の直筆サイン入りPCやサイドパネルが当たるSNSキャンペーンも開催中だ。応募期間は11月5日14:59まで。詳細や応募方法は、ユニットコム公式サイトをチェックしてほしい。