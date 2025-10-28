ユニットコム、プロチーム「父ノ背中」コラボPCを発表　LEDイルミ＆限定壁紙付きで登場！

ユニットコムは10月28日、同社が展開するゲーミングPCブランド「iiyama PC LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、プロゲーミングチーム「父ノ背中」とのコラボによるオリジナルデザインのピラーレスモデルを発売開始した。価格は214,800円からとなる。

eスポーツイベントへの積極的な参加やストリーミング配信で知られる「父ノ背中」と、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」がタッグを組んで誕生したのがこの新モデルだ。優れた冷却性能とカスタマイズ性を兼ね備え、ダストフィルター付きでメンテナンスも容易。さらに、父ノ背中オリジナルデザインの2面ガラスパネルや、チームカラーに合わせて設定可能なLEDイルミネーションを備えている。

筐体デザインは、前面と側面のガラスパネルに「父ノ背中」のロゴをあしらい、左側の支柱を排したピラーレス構造を採用。開放感あふれるビジュアルとともに、最大6基のLEDファンを搭載し、調整可能なライティングによって高品質なゲーミング体験を提供する。

今回登場した「LEVEL∞」コラボモデルは2種類で、LEVEL-M58M-225F-RKX-FB [RGB Build]が214,800円、LEVEL-M5A6-LCR98D-TKX-FB [RGB Build]が334,800円。いずれもBTOカスタマイズに対応し、水冷CPUクーラーの選択も可能だ。詳細な仕様や購入手続きは、公式サイトで確認できる。

さらに購入者特典として、「父ノ背中」オリジナルの限定壁紙が配布される。特設ダウンロードページから入手可能で、ゲーミング環境をより個性的にカスタマイズできる特典となっている。