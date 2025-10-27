秋葉原電気街に「パソコン工房 買取センター」新登場｜査定10％UPや商品券還元も！

パソコン工房、秋葉原電気街に新買取センターを11月1日オープン

ユニットコムは、11月1日に「パソコン工房 秋葉原買取センター」を新たにオープンする。

新店舗は秋葉原電気街の中心部に位置し、同社の「秋葉原本店」や「パーツ館」から徒歩1分という好立地。アクセスの良さと利便性を兼ね備えた店舗となっている。

この買取センターでは、専門スタッフによる丁寧かつ正確な査定のもと、パソコン・Mac・スマートフォン・タブレットなどの買い取りを実施。初心者から上級者まで、安心して利用できる体制を整えている。

オープン記念セールを同時開催！人気PCを特価で提供

オープンを記念して、秋葉原本店・パーツ館では11月1日から7日までの期間限定で「オープニングセール」を開催。

ゲーミングPC、クリエイター向けモデル、ビジネスユースに最適な「iiyama PC」など、人気の最新パソコンを特価で販売する。

さらに、町田店・八王子店でも同時期に協賛セールを実施予定。都内各地でお得に購入できるチャンスとなっている。

“中古の日”がパワーアップ！査定額10%アップ＆商品券還元も

セール期間中の注目ポイントは、「中古の日」が拡大され、“3のつく日”も対象となる点だ。

この期間限定で、中古品の最終査定額から10%増額買取が適用される。

また、10万円以上の購入者を対象に最大20,000円分の商品券がもらえるキャンペーンも同時展開。買い替えや買い増しを検討している人には絶好のタイミングといえる。

LINEクーポンや限定プレゼントも！詳細は公式サイトへ

そのほか、LINEクーポンによる買取アップキャンペーンや、人気コスプレイヤー「えなこ」デザインの限定缶バッジプレゼント企画など、来店者を楽しませる多彩な特典を用意。

詳細情報や最新キャンペーン内容は、パソコン工房の公式サイトで確認できる。