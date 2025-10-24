秋葉原の新名所「パソコン工房 秋葉原買取センター」誕生｜下取り・買取がさらに便利に

ユニットコムは、11月1日に「パソコン工房 秋葉原買取センター」を新たにオープンすると発表した。店舗は東京都千代田区外神田3-11-9に位置し、秋葉原電気街の中心エリアに立地。「パソコン工房 秋葉原本店」や「パソコン工房 秋葉原パーツ館」からも徒歩圏内という抜群のアクセス環境だ。

新店舗「パソコン工房 秋葉原買取センター」では、専門スタッフがパソコンやMac、スマートフォン、タブレット、PCパーツ、周辺機器などを丁寧に査定・買取する。買い替えや下取りにも対応しており、スムーズに最新のデバイスへ乗り換えることができる。営業時間は11:00〜20:00で、年中無休の営業となる。

今回の新店舗オープンにより、既存の「秋葉原本店」や「秋葉原パーツ館」では販売リソースが強化される見込み。これにより、パソコン本体や周辺機器の品揃えがさらに充実し、販売力の向上が期待されている。また、オープン記念として特別セールやキャンペーンの開催も予定されており、詳細は後日発表される予定だ。すでに多くのユーザーから注目を集めている。

ユニットコムは長年にわたり、「パソコン工房」ブランドを通じて高品質な製品とサービスを提供してきた。今回の新店舗開設もその継続的な取り組みの一環であり、今後もさらなる顧客満足度の向上を目指すとしている。詳細はパソコン工房の公式サイトで確認できる。