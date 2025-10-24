【期間限定】CLIP STUDIO PAINT動作検証済み推奨PCが2,000円引き！「塗りマス！」協賛キャンペーン開催中

ユニットコムは、クリエイター向けPCブランド「iiyama PC SENSE∞（センス インフィニティ）」シリーズで、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」の協賛キャンペーンをスタートした。

キャンペーン期間は10月23日から11月18日14:59までの期間限定。対象となる「CLIP STUDIO PAINT（クリップスタジオペイント）」動作検証済みの推奨モデルを購入すると、2,000円OFFクーポンを利用できる。

このキャンペーンは、セルシスとアイビスが共同開催するデジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」の協賛企画だ。「SENSE∞」シリーズからは、CLIP STUDIO PAINTの動作検証を通過した複数の推奨PCが対象となっており、これらのモデル購入時に2,000円OFFクーポンを使うことができる。

販売中のおすすめモデル

SENSE-M37M-144-UH2X-CSP

販売価格：132,800円

OS：Windows 11 Home

CPU：インテル Core i5-14400 プロセッサー

メモリ：DDR5 16GB

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：インテル UHD Graphics 730

SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP

販売価格：79,800円

15.6型非光沢カラー液晶

メモリ：DDR4 16GB

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

いずれのモデルもインテル製プロセッサーを搭載し、イラスト・マンガ・アニメーション制作において快適な作業環境を提供する。さらに、BTO（Build to Order）カスタマイズにも対応しており、ユーザーの制作スタイルに合わせた構成変更が可能だ。

また、「SENSE∞」シリーズはグリーン購入法適合製品として、環境への配慮も徹底。性能・価格・環境対応のバランスに優れたクリエイターPCとなっている。