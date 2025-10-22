【値下げ速報】RTX 50搭載ゲーミングPCが大特価！ パソコン工房で11月4日までセール開催

パソコン工房で「大感謝祭セール」開催中！BTOパソコンが89,800円から【11月4日まで】

ユニットコムが運営するパソコン工房WEBサイトでは、11月4日までの期間限定で「大感謝祭セール」を開催中だ。

BTOパソコンが89,800円から購入できるほか、最新GPUを搭載したゲーミングPCや、Office 2024搭載ノートPC、ワークステーションなど、幅広いラインナップが揃っている。

最新GPU搭載ゲーミングPCやOffice 2024ノートが対象

今回のセールでは、GeForce RTX 50／40シリーズやRadeon GPUを搭載したハイスペックなゲーミングPCが特に注目されている。

さらに、ビジネス用途に最適なOffice 2024搭載ノートパソコンや、クリエイター・エンジニア向けのワークステーションも対象となっており、幅広いユーザーに対応している。

セール期間・特典情報

「大感謝祭セール」は、10月21日から11月4日16時59分までの期間限定で開催中。対象製品はすべてオンラインで注文でき、期間中は全国どこでも送料無料（沖縄・離島を含む）という特典も用意されている。

注目の値下げモデル

今回のセールでは、カスタマイズ可能なBTO（Build to Order＝受注生産方式）モデルも多数ラインナップされている。用途や予算に合わせてパーツ構成を選べる点が魅力だ。

たとえば、標準価格104,800円の「SENSE-I1MA-i7-UXX-WH」は89,800円に、通常価格131,300円の「STYLE-14FH130-C5-UHSX [Office 2024 SET]」は119,300円に値下げ。また、「LEVEL-R7B6-R77-TTX」は289,800円から239,800円へと、お得に購入できる。

Windows 11対応＆環境配慮モデル

セール対象製品はすべてWindows 11対応。最新のプロセッサー、メモリ、SSDを搭載し、高いパフォーマンスと安定性を実現している。