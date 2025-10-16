iiyama新モデル「ProLite XUB2497HSN-B2」発売　USB Type-C対応でケーブル1本完結モニター

iiyama「ProLite XUB2497HSN-B2」発売 ― USB Type-C対応の23.8型IPSディスプレイが登場

マウスコンピューターは10月16日、iiyamaブランドの新型ディスプレイ「ProLite XUB2497HSN-B2」を発売すると発表した。直販価格は28,930円で、コストパフォーマンスに優れたモデルだ。

USB Type-Cで映像出力と給電を1本で実現

ProLite XUB2497HSN-B2の最大の特長は、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と給電を同時に行える点だ。ノートPCやタブレットと簡単に接続でき、オフィスやテレワーク、自宅での作業環境をすっきりと整理できる。

ケーブルの煩雑さを解消し、スマートで快適なデスク環境を実現する。

高画質IPSパネルと多彩な入力端子

搭載されているIPS方式パネルは、色再現性に優れ、広い視野角を確保。斜めから見ても色の変化が少なく、安定した映像表示が可能だという。

さらに、DisplayPortやHDMIなど複数の映像入力端子を備え、PCやゲーム機など幅広いデバイスと簡単に接続できる。

デイジーチェーン機能にも対応しており、最大4画面のマルチディスプレイ環境を構築可能だ。

最大100Hzリフレッシュレートで快適表示

リフレッシュレートは最大100Hzに対応し、滑らかな映像表示を実現。長時間の作業でも目の疲れを抑え、快適に利用できる。

また、3辺フレームレスのフラットデザインを採用しており、複数台を並べても境目が目立たないという。スタイリッシュで統一感のあるデスク環境を演出する。

iiyamaの「ProLite XUB2497HSN-B2」は、USB Type-C接続の利便性、高品質なIPSパネル、100Hz対応の滑らかな映像を兼ね備えた23.8型モニター。ビジネスにも在宅ワークにも最適な、機能性とデザイン性を両立した一台だ。