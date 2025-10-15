マウスコンピューター「G Tune DGシリーズ」に新色ホワイト登場！ 美しく進化した高性能ゲーミングPC

マウスコンピューター、「G Tune DGシリーズ」に新色ホワイト登場。デザイン刷新で美しさと高性能を両立

マウスコンピューターは10月15日、ゲーミングPCブランド「G Tune」のミニタワー型デスクトップ「G Tune DGシリーズ」に、新カラーのホワイトモデルを追加したと発表した。これまでのブラックに加え、2色から選択できるようになり、より幅広いユーザーのニーズに応えるラインナップとなっている。

この「G Tune DGシリーズ」は、2025年7月に筐体デザインを一新。洗練された美しい外観と、ゲーマー向けに最適化された高性能仕様が特徴だ。販売価格はモデルによって異なり、「G TUNE DG-I7G70（ホワイト）」が299,800円、「G TUNE DG-A7G7T（ホワイト）」が349,800円となっている。

ガラスサイドパネル＆LEDライティングで魅せるデザイン

G Tune DGシリーズは、中央にG Tuneロゴを配置したスタイリッシュなミニタワーケースを採用。ブランドカラーであるレッドのLEDライティングが印象的で、ゲーミングPCらしい存在感を放つ。

さらに、全モデル標準でガラスサイドパネルを装備。内部の美しいパーツ構成を楽しめるだけでなく、BTOカスタマイズによってLEDケースファンの追加も可能だ。ユーザーは自分好みのライティングやパーツ構成を選び、オリジナルの1台を作り上げることができる。

高性能を支える冷却設計と実用性

内部構造には、高性能パーツの安定動作を支える効率的なエアフロー設計を採用。要求スペックの高い最新ゲームや、高解像度グラフィック設定でも快適にプレイできる。

また、日常使いでの利便性も追求しており、コネクタ類は本体上部に配置。ホコリ防止のスライドカバーが付属しているため、清潔かつ長期間の使用にも安心だ。

加えて、天面には便利なトレーを、側面には開閉式ヘッドホンホルダーを備えており、周辺機器の収納や管理もスムーズに行える。デザイン性と機能性を兼ね備えた、まさに“使って魅せる”ゲーミングPCといえるだろう。