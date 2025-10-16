ASUSが木製デザイン採用の高級クリエイター向けPCケース「ProArt PA401 Wood Edition Beige」を発表

ASUS JAPANは10月16日、フロントに木製デザインを採用した高級感あふれるクリエイター向けPCケース「ProArt PA401 Wood Edition Beige」を発表した。発売日は10月17日を予定しており、価格はPROART PA401 WOOD TG PWM BEIGEが25,800円、PROART PA401 WOOD METAL PWM BEIGEが24,480円。

このPCケースの最大の特徴は、その名の通り木製フロントパネルを採用している点だ。使用されている木材は森林管理協議会（FSC）認証を取得した持続可能な素材で、環境への配慮とデザイン性を両立している。

筐体は、内部が見える強化ガラスサイドパネルモデルと、限定販売の金属製サイドパネルモデルをラインアップ。

冷却性能にもこだわりが見られる。フロントには開口率33％のグリル構造を採用し、160mmデュアルフロントファンによって効率的なエアフローを実現。内部のGPUやCPUクーラーに効果的に冷気を届ける。

さらに、電源ボタンとリセットボタンには誤作動防止ロック機構を搭載し、信頼性の高い操作性を確保している。

フロントにはUSB 20Gbps Type-Cポートを備え、最新デバイスや将来のトレンドにも対応。内部には最大5基のPWMファン制御ハブを搭載しており、ユーザーが冷却パフォーマンスを自由に調整できる点も魅力だ。

機能性とデザインを両立したこのPCケースは、クリエイティブな作業環境を求めるプロフェッショナルに最適。詳細情報や購入は、ASUS公式サイトで確認できる。