ASUS JAPANが東京タワーで「ROG × SPYGEA」イベント開催　最新ROG製品の体験と公開収録も実施

ASUS、東京タワーで「ROG × SPYGEA: Real Play Day」開催決定！人気ストリーマーと最新ROG製品を体験

11月2日、ASUS JAPANは東京タワー5階・RED TOKYOスカイスタジアムにて、最新のROG製品を体験できる特別イベント「ROG × SPYGEA: Real Play Day」を開催する。

ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の世界を、一般ユーザーがリアルに体感できる一日限定のスペシャルイベントだ。

人気ストリーマーSPYGEAが登場、リアルなプレイを間近で体験

当日は、プロ級の実力で知られる人気ストリーマーSPYGEA（スパイギア）がゲスト出演。ROG製品を使った公開収録を実施する。

彼のプレイを間近で見られる貴重なチャンスであり、そのテクニックやゲームへのこだわりを直接感じられる。

さらに、会場内には体験ゾーンが設けられ、最新のゲーミングモニターやキーボード、ヘッドセットなど、ROGのハイエンド製品を自由に試すことができるという。

事前申込制＆入場無料、ビンゴ大会や限定グッズも

イベントは事前申し込み制で、入場料は無料。

来場者は参加型ビンゴゲームに挑戦でき、運が良ければ豪華賞品を手にするチャンスも。

また、SPYGEAとのコラボグッズも登場予定で、詳細は後日ROG JAPAN公式X（旧Twitter）にて発表される予定だ。最新情報を逃さないようフォローしておきたい。

2部制で実施、参加は1人1部まで

イベントは2部制で行われ、1人につき参加できるのは1部のみ。

SPYGEA以外にも、他のゲーマーのゲスト出演が予定されており、こちらも後日発表となる。