ASUS、新ヘッドセット「ROG Pelta White」を発表　軽量×高音質×長時間駆動の三拍子

ASUS JAPANは10月10日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、軽量でワイヤレス接続に対応した新モデル「ROG Pelta White」を発表した。発売日は10月17日で、価格は20,980円。

ROG Pelta Whiteは、わずか309グラムという軽量設計が特長で、長時間のゲームプレイでも快適さを損なわないという。3段階で調整可能なエラスティックヘッドバンドと、通気性の高いメッシュ素材のイヤークッションにより、頭部へのフィット感と通気性を両立している。

接続方式は、Bluetoothのほか、ROG独自の「SpeedNovaワイヤレステクノロジー」による2.4GHz帯の低遅延ワイヤレス通信、さらにUSB-Cによる有線接続にも対応。状況に合わせて、自由度の高い使い分けが可能だ。

サウンド面では、ROG独自設計の50mmチタンコーティングダイヤフラムドライバーを搭載し、高解像度かつクリアな音質を実現。繊細な高音域までしっかりと再現するという。eスポーツプロ選手のDEMON1氏も使用感を検証しており、その性能に高い評価を与えている。

さらに、最大70時間の連続使用を実現する大容量バッテリーを搭載し、15分の高速充電で約3時間使用できる。長時間のゲームセッションでも安心して使える設計だ。

ROG Pelta Whiteは、プロゲーマーから初心者まで幅広い層に最適なゲーミングヘッドセットといえる。軽量設計、高音質、ワイヤレスの自由度を兼ね備えた本モデルは、ゲーミング環境をワンランク引き上げる存在だ。