マウスコンピューター、春日部「かすかべ商工まつり2025」で最新ゲーミングPCを展示　試遊体験も開催

マウスコンピューター、春日部市「かすかべ商工まつり～ふれあいフェスタ2025～」に協賛

最新ゲーミングPCを展示、試遊体験や相談ブースも登場

マウスコンピューターは、埼玉県春日部市で開催される「春日部市市制施行20周年記念 第29回かすかべ商工まつり～ふれあいフェスタ2025～」に協賛し、最新のパソコン製品を展示する特別イベントを実施する。開催日は10月18日と19日の2日間で、会場はアイル・アリーナ ウイング・ハット春日部（春日部市総合体育館）となっている。

地元・春日部で地域活性化へ

マウスコンピューターは創業の地・春日部市での地域活性化を目的に、最新の高性能デスクトップパソコン「G TUNE DG-I7G70」と、ゲーミングノートパソコン「G TUNE W4-I7G60BK-A」を展示する。両モデルともに最新のインテル Core i7プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX GPUを搭載し、高品質なゲームプレイから配信・動画編集まで快適にこなせるハイパフォーマンス仕様だ。

人気タイトルを試遊可能

会場では『ストリートファイター6』や『ソニックレーシング クロスワールド』など、高負荷タイトルを実際にプレイしながらパソコンの性能を体感できる。試遊体験を行った参加者には、限定ノベルティもプレゼントされる予定だ。さらに、パソコン買い替え相談コーナーや見積もり発行ブースも設置され、購入を検討している人にとって理想の1台を見つける絶好の機会となる。

市制20周年記念イベントとしての意義

春日部市市制施行20周年を祝うこの「かすかべ商工まつり」は、市民と市内外の事業者が交流し、地域産業の発展を支える場として開催されている。地元企業による製品展示や販売も行われ、春日部の魅力とものづくりの力を広く発信するイベントだ。マウスコンピューターは、この取り組みを通じて地域社会とのつながりを深め、新たな価値創出にも力を注いでいる。