ASUS、分割型ゲーミングキーボード「ROG Falcata」発表　磁気スイッチ＆8Kワイヤレス対応

ASUS、分割型ゲーミングキーボード「ROG Falcata Gaming Keyboard」を10月17日に発売

ASUS JAPANは、10月17日に新型ゲーミングキーボード「ROG Falcata Gaming Keyboard」を発売すると発表した。価格は58,030円。

ROGブランドの最新モデルとして登場する本製品は、ゲーマー向けに高い操作性とカスタマイズ性を備えた分割型ゲーミングキーボードである。

精密な打鍵感を実現する「ROG HFX V2磁気スイッチ」と新型ホールセンサー

ROG Falcataは、ROG HFX V2磁気スイッチと新開発のROGホールセンサーを搭載しており、精密で高速な打鍵レスポンスと高い操作精度を実現する。

さらに、スイッチはホットスワップ対応で、ユーザーが簡単に交換できるのも大きな特徴だ。自分の好みに合わせたキースイッチ構成で、より快適な操作環境を整えることができる。

また、多機能ボタンやホイールも搭載されており、音量調節やメディア操作をワンタッチで行える点も魅力的だ。

左右分割の75％レイアウトで自由な操作空間を確保

ROG Falcataは、75％サイズの分割型デザインを採用している。左右のモジュールを独立して使用できるため、左側モジュールだけを使って作業スペースを広く取ることも可能だ。

さらに、シリコン製リストレストが付属しており、長時間のゲームプレイやタイピングでも手首への負担を軽減し、快適な使用感を保つという。

3種の接続方式と8Kポーリングレートによる低遅延通信

接続方法は、SpeedNova 8Kワイヤレス、有線USB、Bluetoothの3種類に対応。最大5台のデバイスと同時接続が可能で、シーンに応じてシームレスに切り替えられる。

また、8Kポーリングレートによる高速応答を実現しており、瞬時の操作が求められるハイレベルなゲーミング環境でも安定したパフォーマンスを発揮する。