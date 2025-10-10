Windows 11搭載PCが勢ぞろい！ パソコン工房 静岡店オープン記念セール第2弾

パソコン工房 静岡店で「新規オープン記念セール第2弾」開催！浜松店でも同時開催

ユニットコムは10月11日から10月17日までの期間、パソコン工房 静岡店にて「新規オープン記念セール 第2弾」を開催する。

今回のセールでは、即納パソコンや日替わり特価商品など、オープンを記念したお得なアイテムが多数登場。 さらに、浜松店でも協賛セールを同時開催し、地域全体を盛り上げるイベントとなっている。

人気シリーズや最新モデルが勢ぞろい

静岡店では、eスポーツプロプレイヤーとコラボした高性能ゲーミングPC「LEVEL∞」、 コストパフォーマンスを重視した「LEVELθ」、 高品質なカスタマイズが可能な「iiyama PC」といった注目シリーズを取り扱っている。

すべてのモデルに最新のWindows 11が標準搭載されており、セキュリティ面でも安心して利用できる。 また、スリムPCやノートPC、ビジネス向けのNPU AIエンジン内蔵モデル、 マルチモニター対応モデルなど、多様なニーズに応える幅広いラインアップが揃っている。

最大2万円相当の還元キャンペーンも実施中

静岡店・浜松店では、10月31日までの期間限定で、 お買い上げ金額に応じて最大20,000円分相当の還元が受けられるキャンペーンを実施中。

さらに、全国のパソコン工房では「Windows 11 全力乗換応援フェア」も開催されており、 Windows 10のサポート終了に伴う乗り換えを支援する多彩なプランが提供されている。

詳細情報や対象商品については、下記の公式情報ページを確認すると良いだろう。