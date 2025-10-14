大とろ入りなのに安っ！スシロー、お値打ち3貫「マグロ×マグロ×マグロ」

スシローは10月14日10時から、鮪の王様と言われる“本鮪”を使った「本鮪3貫盛り」を全国の店舗で販売します。

創業42年を迎えるスシローが、原点である“鮪へのこだわり”を改めて形にした一皿です。

▲本鮪3貫盛り 360円～

「本鮪3貫盛り」は、香りと旨みをしっかり味わえる赤身、脂と旨みのバランスが絶妙な中とろ、そして口の中でとろける大とろの3種類を一皿にしたメニューです。本鮪ならではの濃厚な味わいが堪能できる内容です。

▲厚切りびん長まぐろ 120円～

また同日から、しっとりやわらかな食感の「厚切りびん長まぐろ」、さらにオリジナル煮切り醤油で漬けた一貫とセットにした「厚切りびん長まぐろ食べ比べ」も120円～で登場します。

▲厚切りびん長まぐろ食べ比べ 120円～

販売期間は10月26日までで、いずれも販売予定数に達し次第終了します。持ち帰り専門店「スシロー To Go」や「京樽・スシロー」では取り扱いがありません。

本鮪への情熱を込めた限定メニュー

創業42年を迎えたスシローが“すしに真っすぐ”に挑む今回の鮪フェア。熟成した技と素材の力が一体となった味わいに、長年のファンも初めて訪れる人も満足できそうです。

いずれも数量限定なので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。