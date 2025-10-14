社用車の安全運転指導、NECのサービスがAIによる機能強化で管理者負担軽減

NECは2025年10月8日、業務上の安全運転を支援するクラウドサービス「くるみえ」に、AI技術を活用した「くるみえ 生成AIバージョン」を追加したことを発表した。

NECの映像認識AIや生成AIを用いて、ドライブレコーダー映像から危険な運転シーン（ヒヤリハットシーン）を自動抽出したり、安全運転指導のアドバイスを自動生成したりする機能で、安全運転管理者の業務負荷軽減やスキル平準化を図る。

「くるみえ」は、ドライブレコーダー映像や運行データ、モバイル機器からの入力データなどを利用し、運転関連業務のDX化を支援するクラウドサービスだ。

各種センサーを搭載したデバイスを社用車に搭載し、車載カメラ映像も含めてモバイル回線経由でクラウドにデータを蓄積、データの可視化／分析／管理を可能にする。安全運転指導での活用のほか、自動車利用業務の効率化、運行の見直しによるコスト削減などで活用されている。

今回は、安全運転管理者の業務負荷軽減やスキル平準化を図る目的で、AIによる新機能が追加された。

道路交通法では、業務利用する車両が5台以上ある拠点においては安全運転管理者を選任し、同管理者が運転者に対する安全運転指導を行うことになっている。ただし、専任の安全運転管理者がいない小規模な拠点などでは特に、「ドライブレコーダー映像を収集し、管理するのが面倒」「映像から運転に問題のあるシーンを探すのが大変」「個々の運転者に合わせた指導まではできず、指導がワンパターン」といった課題が生じていた。

今回は「ドライブレコーダー映像からヒヤリハットシーンの自動抽出」「安全運転支援アドバイスの自動生成」「ドライバーごとの分類検索による課題や事故の傾向分析」の新機能が追加されている。

新機能では、映像分析AIによる膨大な映像へのタグ付け（「横断歩道」「赤信号」など）や、生成AIによるアドバイスなどのテキストの自動生成が組み込まれている。

NECでは、これらの新機能を追加したくるみえを10月14日から提供開始する。販売価格は個別見積もりとなっている。