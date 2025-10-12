このページの本文へ

デロンギ「ダブルウォールグラス」に人気サイズがそろう6個セットが登場

2025年10月12日 12時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　デロンギ・ジャパンは10月3日、耐熱ガラス製グラス「ダブルウォールグラス」から新たに「ダブルウォールグラス ミックスコレクション（6個セット）」を発売しました。

ダブルウォールグラスの人気3サイズがそろう
6個セットが登場

▲ダブルウォールグラス ミックスコレクション（6個セット）　9980円

　これまで単品で展開していたエスプレッソ（90mL）、カプチーノ（270mL）、ラテマキアート（330mL）の3サイズを各2個ずつ組み合わせたセットです。

　二重構造のグラスは保温・保冷効果に優れ、冷たい飲み物でも結露しにくく手やテーブルを濡らさずに使えます。透明感のあるガラスがコーヒーの層や泡を美しく見せ、食洗機（水温60度以下）にも対応しています。

全自動コーヒーマシンの手入れに必要なアイテムが揃った
「コーヒーケアキット」も発売

▲コーヒーケアキット　4980円

　また、同日に「コーヒーケアキット」も発売。全自動コーヒーマシンの内部を清潔に保つための除石灰剤やエコマルチクリーン、ウォーターフィルター、マイクロファイバークロス、水硬度チェッカーがセットになったオールインワンキットです。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧