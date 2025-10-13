Core Ultra7×RTX 5090搭載ゲーミングPCが限定値下げ！

【24時間限定】パソコンショップSEVEN、10月13日に特別セール開催 ─ 最新ゲーミングPC「ZEFT Z55GA」が66,000円OFF

セブンアールジャパンは、同社が運営する「パソコンショップSEVEN」にて、10月13日0:00から23:59までの24時間限定セールを開催する。

今回の注目モデルは、最新鋭のゲーミングPC「ZEFT Z55GA」。

OSには「Microsoft Windows 11 Pro 64bit版」を搭載し、CPUには高性能な「Intel Core Ultra7-265F」を採用。グラフィックボードには次世代GPU「GeForce RTX 5090」を装備し、さらに32GBのDDR5メモリと1TB（1000GB）のSSDストレージを備える。

通常価格は664,800円（税抜）だが、セール期間中は66,000円引きの598,800円（税抜）で購入可能となっている。

このほかにも、人気の「ZEFT Z54QO」や「ZEFT Z55CV」といったゲーミングPCも特別価格で販売される。対象製品はいずれも送料無料で、購入は「パソコンショップSEVEN」の公式ウェブサイトから行える。

この24時間限定セールは、PCゲーマーやハイエンドPCを探しているユーザーにとって見逃せないチャンスだ。

購入を検討している人は、在庫がなくなる前に早めの決断をおすすめする。