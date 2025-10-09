このページの本文へ

Ryzen 7 9800X3D×Radeon RX9070XT搭載モデルも対象！ パソコンショップSEVENが24時間限定セール

2025年10月09日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

パソコンショップSEVEN、10月9日に24時間限定セール開催 ― 最大5万円引きのゲーミングPCが登場

　セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月9日に24時間限定セールを実施する。

　セール期間は10月9日0:00から23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大50,000円オフで販売される。

セール注目モデル

　今回のセールでは、人気のZEFT Z55XYZEFT R64OZEFT Z57Uなどが対象となっている。

ZEFT Z55XY：
　intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載。

　通常価格より50,000円引き449,800円（税抜）で販売される。

ZEFT R64O：
　AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサにRadeon RX 9070XTグラフィックボードを組み合わせたモデル。

　25,000円値引き319,800円（税抜）に。

ZEFT Z57U：
　intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5070を搭載。

　通常価格より29,000円割引され、367,800円（税抜）で提供される。

　これらのモデルはいずれも送料無料で購入可能だ。

セール詳細と対象商品

　今回のセールでは、合計で10種類のPCが対象だ。

　製品の詳細や仕様は、特設ページで確認できる。

　10月9日のみ実施されるこの限定セールは、最新PCをお得に入手できる貴重な機会となるだろう。

■関連サイト

カテゴリートップへ

アクセスランキング