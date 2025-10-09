Ryzen 7 9800X3D×Radeon RX9070XT搭載モデルも対象！ パソコンショップSEVENが24時間限定セール

パソコンショップSEVEN、10月9日に24時間限定セール開催 ― 最大5万円引きのゲーミングPCが登場

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月9日に24時間限定セールを実施する。

セール期間は10月9日0:00から23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大50,000円オフで販売される。

セール注目モデル

今回のセールでは、人気の「ZEFT Z55XY」、「ZEFT R64O」、「ZEFT Z57U」などが対象となっている。

ZEFT Z55XY：

intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載。



通常価格より50,000円引きの449,800円（税抜）で販売される。

ZEFT R64O：

AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサにRadeon RX 9070XTグラフィックボードを組み合わせたモデル。



25,000円値引きで319,800円（税抜）に。

ZEFT Z57U：

intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5070を搭載。



通常価格より29,000円割引され、367,800円（税抜）で提供される。

これらのモデルはいずれも送料無料で購入可能だ。

セール詳細と対象商品

今回のセールでは、合計で10種類のPCが対象だ。

製品の詳細や仕様は、特設ページで確認できる。

10月9日のみ実施されるこの限定セールは、最新PCをお得に入手できる貴重な機会となるだろう。