【最大8,000円分還元】パソコン工房「超お得アップグレード還元フェア」開催

パソコン工房・グッドウィル、iiyama PC対象「超お得アップグレード還元フェア」を開催

ユニットコムは、10月1日から10月15日までの期間限定で、iiyama PCを対象にしたキャンペーン「超お得アップグレード還元フェア」を実施する。期間中に対象モデルを購入すると、最大8,000円分相当の還元が受けられる。

キャンペーン内容

本キャンペーンでは、対象のiiyama PCと同時にアップグレードや周辺機器を購入することで、購入点数に応じて還元額が増加。

・1点購入ごとに2,000円分を還元

・最大4点まで対象となり、合計で最大8,000円分を還元

還元方法は購入場所によって異なり、店舗では商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントとして付与される。

対象モデルと条件

対象となるのは、iiyama PCの新品モデル「LEVEL∞」「LEVELθ」「STYLE∞」「SENSE∞」「SOLUTION∞」。

アップグレード内容には、増設用PCパーツ、ソフトウェア、指定の周辺機器が含まれる。いずれも1点あたり1万円以上の商品であることが条件だ。

また、キャンペーンの利用にはパソコン工房の会員登録が必要となる。

さらにお得になる「超還元プログラム」

加えて、PC延長保証に加入することで「最大2万円分還元 超還元プログラム」との併用も可能。店頭・WEB通販のどちらでも最大2万円分相当の還元が受けられるため、組み合わせ次第でお得度はさらに高まる。詳細はパソコン工房の公式サイトで確認できる。

注意点

還元される商品券やポイントには利用条件や有効期限が設けられている。必ず事前に確認しておくことが重要だ。

また、キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があるため、利用を検討しているなら早めの行動がおすすめだ。