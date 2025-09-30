このページの本文へ

チケットある人は現地当日券交換はじまりましたね

閉幕まで2週間なので1970年大阪万博おじさんが予約なしで大阪・関西万博に行ってみたら楽しかった

2025年09月30日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　9月25日、大阪・関西万博に行きました。新大阪駅10時着ののぞみは東京から満席で、博多行きなのですが９割が大阪で下車。その人たちがみんな万博に行くのではと思えるほど、地下鉄で夢洲駅方面もずっと混雑で、入場できたのは12時過ぎでした。

　東ゲートから入った正面にミャクミャク像があって、みなさん、とりあえず記念写真ですね。そのまま前進するとアメリカとフランスが並んでいて、それぞれ違うデザインで。ああ、万博来ましたね感が高まります。

おカメラおじさん的には、夜のほうが美しい写真が撮れて楽しかったです

　とはいえ、連日20万人超えですから、おいそれと中は見られません。待ち行列嫌いなので、そのまま左手方向へ「大屋根リング」に沿って、見て回りました。

　1970年、小学生ながら大阪万博に通い詰めて、堪能したおじさんとしては、どのパビリオン（古い呼び名?)も、なんだか小さくて、みんな四角くて、迫力がありません。とはいえ、がんばってデザインしている国は楽しめました。

　籠のようなフィリピン、巨大スクリーンのアメリカ、オシャレなフランスや、円柱が不思議なＵＡＥ、書道な中国、ローラーコースターなオーストリア、鱗球のシンガポール、遺跡のようなウズベキスタン、彫刻がナマステなインド、鏡で２倍のタイも工夫されていて良かったですね。

　海外パビリオンの多くは予約しなくていいのですが、長蛇の列または入場制限中です。入場制限中というのは、ここで行列もしないでくださいという意味ですね。

　なかの仕組みによって、一定時間ごとに大人数が入れる館があり、入場制限中のちかくでもたついていると、急に「それではこれから入場できます」というアナウンスとともに、待ち０分で入れてしまいます。偶然が必要ですが「待たさない」という主義は、おじさんには正義と思えました。

　さらに、海外パビリオンの多くは、自国の料理やスイーツをアピールするカフェや、レストラン、テイクアウトが併設されていて、こちらも20万人の場合は大行列または入場制限中なのですが、やはり、入場制限明けに行きあたって０分で海外料理にありつけました。

トイレのデザインもすべて異なっていて写真撮りたくなります

会場内南北端に喫煙所ができていました

通常のおみやげ売り場も行列なので、大屋根リング下の臨時売り場を活用しましょう

　建造物として、70年万博おじさんも感心したのは、「null²（ヌルヌル）」のデザインです。コンセプトによると、「パビリオンの外観は、動的な鏡面素材によって構成され、常に変形しながら周囲の環境や来場者自身を映し出します」で、脈動するキューブと目玉の動きが未来感ありました。

ヌルヌルは昼も夜も美しいです

　70年大阪万博のパビリオンは巨大で超個性的デザインで、それだけで未来だったので比べてしまうのですが、やはり万博には未来があって欲しいですよね。85年のつくば博も、「国際科学技術博覧会」なだけに、未来がたくさんありました。

　そんなおじさんも感動したのは、大屋根リングです。幅30m高さ20mの木造建築が、総延長2km続く「世界最大の木造建築物」ですからね。日が暮れてライトアップされるとさらに美しく、これを観るためだけでも大阪・関西万博に来て良かったと思いました。

花火タイムにはリングが混みますが夜景はぜひ見てくださいね

　すでにチケットお持ちの方は現地当日券交換が1日数百枚あるそうです。ぜひ観に行ってくださいね!!

夜はちょっとこわいミャクミャクが、来てくれてありがとうと見送ってくれます。。

