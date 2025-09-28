おいしそう！安納芋の「スイートポテトタルト」まるごと全部食べたい

モンテールは「クリームスイートポテトタルト」などお芋スイーツ4品を10月1日よりスーパーマーケットにて期間限定で販売する。

秋らしいスイーツ4品が登場！

洋菓子メーカーのモンテールから登場する秋スイーツは、オリジナルの安納芋餡を使用したバラエティ豊かな4品。



スイートポテトをイメージしたタルトをはじめ、濃厚な安納芋クリームとブリュレを合わせたシュークリームなどを展開する。



オリジナルの安納芋餡は、原料である安納芋を追熟貯蔵して芋本来の濃厚な甘さや味わいをしっかりと引き出し、独自の規定をクリアした蜜芋だけを厳選。それを遠赤外線オーブンで焼き上げて、旨味と甘みを凝縮させた安納芋ペーストを使用している。

▲「６Ｐクリームスイートポテトタルト」（397円、沖縄のみ496円）

オリジナル安納芋餡を使ったスイートポテト生地を香ばしいタルト生地につめ、オリジナルホイップで仕立てた安納芋クリームを絞り、粉糖をトッピングしたタルト。



口当たりなめらかでクリーミーなスイートポテトのやさしい味わい、風味豊かな安納芋クリームのぽってりとした可愛らしいフォルムにもこだわり、見た目にもほっこりするようなタルトに仕立てている。

▲「蜜芋ブリュレシュークリーム」（181円）

オリジナル安納芋餡や自家炊きカスタードをブレンドした、なめらかな安納芋クリームと、カラメルペーストの2層を香ばしく焼き上げた生地につめたシュークリーム。



カラメルペーストにはカラメルチップを入れて、パリパリのキャラメリゼを彷彿とさせるような食感も楽しめる。

▲「蜜芋ブリュレエクレア」（181円）

安納芋餡をブレンドした安納芋クリームと、カラメルチップ入りカラメルペーストの2層を生地につめ、チョコをコーティングして仕上げている。

▲「ふんわりどら焼・蜜芋」（170円、沖縄のみ205円）

濃厚な甘みの安納芋餡と、自家炊きカスタードをブレンドしたカスタードクリームの2層をふふんわりと焼き上げた生地でサンドしている。

見た目もかわいい♡

モンテールでは、季節に合わせた素材を使ったスイーツを期間限定で展開しており、その中でも秋に発売する蜜芋スイーツは毎年好評だという。



今年の新作スイーツはいずれも、見た目からしてってもかわいいものばかり。甘いものやお芋好きの方にはたまらないはず。

お芋そのものの味も感じながらいただきたい！

（※文中の価格はすべて税込）