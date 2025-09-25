RTX 4090搭載ゲーミングPCが特別価格で登場！ 数量限定セール開始

ソフマップは、9月25日より期間限定で「高性能ゲーミングPC特別セール」をスタートした。今回のセールでは、OZgamingのフラッグシップGPU「GeForce RTX 4090」を搭載した最新モデルが、数量限定で特別価格にて登場している。ゲーミングで最高峰の体験を求めるユーザーにとって見逃せないキャンペーンだ。

2種類のハイスペックモデルが登場

セール対象となるのは、厳選された2モデル。

1つ目はメモリ32GB・SSD 1TBを搭載したモデルで、4K解像度でのゲーミングや動画編集など幅広い用途に対応可能。販売価格は499,800円と、GeForce RTX 4090搭載ながら50万円を切るコストパフォーマンスの高さが際立つ。

もう1つは、さらに強化されたメモリ64GB・SSD 2TB搭載モデル。動画編集や3DCG制作といった重負荷なクリエイティブ作業も余裕でこなせる仕様だ。こちらは523,800円で提供される。

今が狙い目のチャンス

どちらのモデルも数量限定での販売となるため、完売必至。自分の用途に合った最適なゲーミングPCを探している人は、早めに公式サイトをチェックするのがおすすめ。台数が限られている今こそ、圧倒的なパフォーマンスを誇るハイスペックPCを手に入れる絶好の機会だ。