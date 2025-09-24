Spotifyが「rekordbox」「Serato」「djay」と連携開始！

Spotifyは9月24日、同社の有料プラン「Spotify Premium」において、主要なDJソフトウェアとの連携機能を、日本を含む51の国と地域で提供開始したと発表した。これにより、DJが理想のセットを作り上げる際の選曲の自由度が劇的に向上する。

普段聴いているSpotifyの楽曲でそのままDJプレイ

今回の連携により、Spotify Premiumユーザーは、AlphaTheta（旧Pioneer DJ）の「rekordbox」や「Serato」、「djay」といったデスクトップ向けDJソフトウェアから、自身のライブラリやプレイリストを直接呼び出してDJプレイに活用できるようになった。普段聴いている膨大な楽曲カタログがそのままDJの選曲棚になる感覚で、これまで以上に直感的に、独創的なミックスを生み出すことが可能だ。パーティーを盛り上げるセットリストの構築も、より手軽になるだろう。

利用方法はシンプルで、PCで好みの対応DJソフトウェアを開き、ソフトウェア内で自身のSpotify Premiumアカウントにログインするだけ。あとはお気に入りのプレイリストや楽曲を読み込み、ソフトウェアのツールを使ってリアルタイムでミックスを開始できる。

この機能は、ユーザーがプレイリスト内で楽曲間のつなぎ目をスムーズにミックスできる新機能「ミックス」に続くもので、Spotifyは音楽ファンが自身のサウンドを探求し、音楽の楽しみ方をさらに広げる新機能を導入していくという。