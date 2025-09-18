TVS REGZA、240Hz対応ゲーミングモニター「RM-G245R」を発表

TVS REGZAは9月16日、レグザゲーミングモニター「RM-G245R」を発表した。発売は10月3日。価格はオープンプライス。実売価格は2万8600円前後になる見込み。

最大240Hzリフレッシュレートと1ms（GTG）の高速応答に対応する24.5型ゲーミングディスプレー。上下左右178度の広視野角を備えたFast IPSパネルを採用し、実用最大出力2W＋2Wのステレオスピーカーを内蔵。FPSなど競技性の高いゲームから動画視聴まで幅広く活用できるとしている。ゲーム向けに4種、一般コンテンツ向けに3種の映像モードも搭載しており、表示するゲームタイトルやコンテンツに合わせた画質で映像を楽しめる。

さらに、カプコンが開発中の『バイオハザード レクイエム』とのタイアップキャンペーンも同日よりスタートした。「リビングごと、絶望のラクーンシティへ ゲームするなら断然レグザ！」をテーマに展開。3年連続となるが、9月25日から幕張メッセで開催される東京ゲームシヨウ（TGS）では「Z670R」（43型の「43Z670R」）をカプコンブースの試遊台向けに展示する。

なお、43Z670Rは、4K/144Hz VRR入力や最小約0.83msecの低遅延、オートゲームアジャスト機能などを搭載。バイオハザード レクイエムの推奨画質・音質認証も取得しているとのこと。また、9月25日には声優・花江夏樹さんがバイオハザード レクイエムをプレイする動画の公開も予定しているという。こちらの動画ではレグザ史上最大サイズであるタイムシフトマシン4K Mini LED液晶レグザ「110Z990R」を使用。大画面ならではの迫力と高画質・高音質・低遅延性能がアピールするとしている。