【在庫限り】dynabookノートPC「P1A7YZEB」が特価！ パソコンの日SALE開催中

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは9月12日から「パソコンの日SALE」をスタートした。9月28日に制定されている“パソコンの日”にちなんだセールイベントで、パソコン本体からPCパーツ、周辺機器まで幅広く特別価格で提供されている。

注目のノートPC：Core i7搭載 dynabook『P1A7YZEB』

　今回の目玉商品は、Core i7プロセッサーと16GBメモリを搭載した高性能ノートPC、dynabook『P1A7YZEB』だ。さらにMicrosoft Office Home and Businessがプリインストールされており、購入後すぐにビジネスや学習に活用できる。

　価格は160,520円。仕事からプライベートまで幅広く活躍できる一台といえるだろう。

自作PCユーザー必見！Ryzenセットがお買い得

　セールでは、AMD Ryzenプロセッサーと対応マザーボードのセット商品も特別価格で登場。これから自作PCに挑戦したい人や、既存のPCをアップグレードしたい人にとって見逃せない内容だ。

　パソコンの新規購入やパーツの買い替えを検討している人は、今が絶好のチャンス。注目商品は在庫がなくなる可能性もあるため、早めのチェックをおすすめする。

