最大5万円お得！ 今ならWindows 11搭載PCへの買い替えキャンペーン実施中

Windows 10サポート終了迫る――ソフマップが「Windows 11買い替えキャンペーン」を実施中

　ソフマップは、Windows 10のサポート終了を前に、最新のWindows 11搭載パソコンへお得に移行できる「買い替えキャンペーン」を展開している。

　現在利用されているWindows 10は「22H2」を最後にサポートが打ち切られ、2025年10月14日に正式終了予定。この日以降はセキュリティアップデートや機能改善が提供されなくなるため、早めの買い替えが強く推奨されている。

最大5万円増額！下取りキャンペーンで賢く買い替え

　ソフマップでは、Windows 11に対応した最新パソコンをお得に購入できる特典を用意。さらに、最大5万円の買取額増額キャンペーンも実施中だ。不要になった古いパソコンを下取りに出すことで、新しいWindows 11搭載モデルをより手頃な価格で手に入れられる。

　Windows 11は、直感的なユーザーインターフェースや強化されたセキュリティ機能を搭載しており、従来よりも快適で安全なPC環境を提供する。

詳細情報は公式サイトでチェック

　ソフマップの公式サイトでは、キャンペーンの詳細やおすすめのWindows 11搭載ノートPCが紹介されている。

　Windows 10サポート終了前に環境を整え、2025年以降も安心してパソコンを利用できる準備を始めてみてはいかがだろうか。

