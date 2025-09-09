アニメ「鎧真伝サムライトルーパー」新キャラ公開　CV：榎木淳弥、村瀬歩、武内駿輔、熊谷健太郎

アニメ「鎧伝サムライトルーパー」の正統続編となる新作「鎧真伝サムライトルーパー」が、2026年1月に放送される。放送開始に先駆け、9月9日にティザービジュアルとティザーPVが解禁された。主人公・凱に続き、ついに新たな4人のサムライトルーパーの姿とキャストが明らかになった。

公開されたビジュアルでは、灼熱のガイをはじめとする5人のトルーパーがそれぞれの鎧をまとい、戦いに臨む姿が描かれている。ティザーPVでは、武装シーンやキャラクターたちの決意を象徴する場面が披露された。

新キャラクターとして登場するのは、上杉魁人（蒼穹のカイト／CV:榎木淳弥）、北条武蔵（水簾のムサシ／CV:村瀬歩）、北条大和（荒野のヤマト／CV:武内駿輔）、石田紫音（閃光のシオン／CV:熊谷健太郎）の4人。いずれも個性的な設定を持ち、凱と共に新宿を舞台に妖邪との戦いに挑む。

凱（Gai）／灼熱のガイ

CV：石橋陽彩

14歳。サムライトルーパーとしての資質を見出され、灼熱の鎧を纏い妖邪と戦う事になる。一般人とは味覚が異なり、変わった味を好む。

上杉魁人（Kaito Uesugi）／蒼穹のカイト

CV：榎木淳弥

15歳。祖母の上杉芳江に育てられた少年。芳江の影響でロックをたしなみつつも、実はとある趣味を隠している。蒼穹の鎧を纏って妖邪と戦う。

北条武蔵（Musashi Hojo）／水簾のムサシ

CV：村瀬 歩

14歳。児童養護施設「真理の森」で育つ。サムライトルーパーとしての資質を認められ、水簾のムサシとして活動する。スマホで占いを確認するのが日課で、ラッキーアイテムや助言を信じる。

北条大和（Yamato Hojo）／荒野のヤマト

CV：武内駿輔

16歳。児童養護施設「真理の森」出身で、武蔵の兄貴分。誰よりも正義感が強く、ヒーローに憧れを持っている。ムードメーカーとして、メンバーを支える存在として、荒野の鎧を纏って戦う。

石田紫音（Shion Ishida）／閃光のシオン

CV：熊谷健太郎

18歳。会話の中でよく英単語を使う長髪の青年。見た目とは裏腹に情に厚く、仲間思いな一面がある。閃光の鎧を纏い、年長者としてメンバーを引っ張っていく。

■キャストコメント

凱：石橋陽彩（Hiiro Ishibashi）

『鎧真伝サムライトルーパー』にて主人公・凱役を務める石橋陽彩です！凱は破天荒でものすごくエネルギッシュなキャラです。そんな凱の気迫に負けないよう全身全霊で命を吹き込ませていただきます！個性豊かなキャラクター達や驚きのストーリー展開！新しいサムライトルーパーの物語を是非お楽しみに！

上杉魁人：榎木淳弥（Junya Enoki）

あの「サムライトルーパー」の続編に参加させて頂けるだなんてとても嬉しいです！

今作は令和と昭和が混ざったような雰囲気も楽しめるんじゃないかと思いますので、みなさんお楽しみに！

北条武蔵：村瀬 歩（Ayumu Murase）

伝説の作品の続編にまさか参加できることになろうとは！

現場にも作品ファンの先輩が多く、ワクワクドキドキ楽しみながらお芝居しております。

是非楽しみにお待ちいただけますと！

北条大和：武内駿輔（Shunsuke Takeuchi）

令和のNG5ってことですか！？

はしゃいですみません。武内です。

サムライトルーパー、キャスト陣和気藹々と、アドリブ多めで進行出来なくなる事もしばしばです。

僕もこの場にいる先輩にだけウケればいいと思って、アドリブしています。武内ちゃんとやってと音響監督に怒られています。めげません。

とにかく令和に生まれ変わるNG…ではなく新サムライトルーパー！何卒よろしくお願い致します。武装！

石田紫音：熊谷健太郎（Kentaro Kumagai）

石田紫音の声を担当させていただきます、熊谷健太郎です。

38年の時を経て描かれるサムライトルーパーの続編……！！

関わらせていただける事、紫音の声を任せていただける事に身が引き締まる思いです。

少し皮肉屋で、けれど情に厚い彼を全力で演じさせていただきます。

何卒よろしくお願いいたします。

