MSIストア6周年記念、注目PCが最大25％オフで登場

　エムエスアイコンピュータージャパンは、9月5日から9月30日までの期間限定で、MSI公式オンラインショップ「MSIストア」にて「MSIストア 6周年祭」を開催すると発表した。このキャンペーンでは、特定のノートPCが最大25％オフという特別価格で購入できる。

　目玉となるモデルは、14インチゲーミングノートPCStealth 14 AI Studio A1VEG-5061JP。軽量かつスリムな筐体に、高性能CPU「Core Ultra 5 プロセッサー 135H」と「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」を搭載している。さらに、32GBメモリと1TB SSDを備え、ゲーミングはもちろん、ビジネスやクリエイティブ作業にも幅広く対応。25％オフクーポン「MSI6TH」を利用することで、通常価格よりさらにお得に入手可能だ。

　そのほかにも、多彩なモデルが割引対象となる。たとえば、13.3インチのSummit-E13-AI-Evo-A1MTG-1203JPは22％オフ、15.6インチのThin-15-B13UCX-6503JPは16％オフと、大幅値引きが実施される。詳細はキャンペーン特設ページで確認できる。

　さらに、「東京ゲームショウ 2025」出展記念クーポンも配布され、コード「MSI2025TGS」を入力すれば5,000円オフで購入可能となる。

　今回の「MSIストア 6周年祭」を通じて、より多くのユーザーがMSIの高性能PCを体験し、そのパフォーマンスを実感する絶好の機会となるだろう。

