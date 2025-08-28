パソコンショップSEVEN、8/28限定セール！ゲーミングPCが最大85,000円引き

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月28日に「24時間限定セール」を開催する。この一日限りの特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大85,000円引きという大幅割引で購入でき、注目を集めている。

なかでも目玉商品は、高性能ゲーミングPC「ZEFT Z55CE」。通常価格849,800円のところ、セール特価764,800円（税抜）で提供される。Intel Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、128GB DDR5メモリを搭載したハイスペックモデルだ。

さらに、人気モデルの「ZEFT Z52DI」や「ZEFT R61E」もセール対象となり、それぞれ18,000円オフ、21,000円オフで購入可能。ハイエンドからミドルレンジまで幅広いラインアップが揃っている。

セールは8月28日0時から23時59分までの24時間限定。期間中は公式特設ページから購入でき、全国どこでも送料無料で配送される。購入を検討している人にとって、まさに見逃せないチャンスだ。

今回のキャンペーンでは、上記モデルを含む全10製品が対象。ゲーマーはもちろん、動画編集やクリエイティブ作業を行うユーザーまで、幅広いニーズに応えるPCがラインアップされている。

高性能PCをお得に手に入れる絶好の機会を、ぜひ活用してほしい。