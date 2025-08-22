未来は“AIと共生する働き方”に ガートナーが最新のハイプ・サイクルを発表

ガートナージャパンは、2025年8月19日、2025年版の「日本における未来の働き方と人材のハイプ・サイクル」を公表した。

ハイプ・サイクルとは、特定の領域における技術が、市場に登場し、普及・成熟するまでの過程を図示したものだ。今回は、「ワークプレース・インフラストラクチャの近代化」「人や組織の在り方、人材育成」「新たな働き方を支えるもの」「新興技術、DX関連」という4つの観点から、働き方と人材の領域における注目すべき33のテクノロジーやトレンドを取り上げている。

ガートナージャパンは、本ハイプ・サイクルにおいて注目すべき点を2つ挙げている。

ひとつは、多くのテクノロジーやトレンドにAIが組み込まれ、AIと共生する働き方が明確になりつつあることだ。例えば、“黎明期”においては「エージェント型AI」「ノーコード・エージェント・ビルダー」「従業員型のAIアバター」、“過度な期待のピーク期”には「AI PC」「AIエージェント」「生成AI」、“幻滅期”には「生成AI仮想アシスタント」「日常型AI」「音声認識議事録作成ツール」などが含まれている。

もうひとつの注目点は、人材に関するトレンドの変化だ。社内人材をスキルベースで管理する「社内人材マーケットプレース（黎明期）」や仕事と成果を結び付ける「アジャイル・ラーニング（ピーク期）」など、人材と育成に関するトレンドの重要性が増しているという。

ガートナージャパンのディレクター アナリストである針生恵理氏は、「生成AIやAIエージェントといったテクノロジは、人の働き方を大きく変える可能性があり、これを駆使できる企業はワークスタイルを時代に合うものへ変化させ、さらなる成長や持続可能性を実現できます」とコメントしている。