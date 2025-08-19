秋鮭やほたるいか110円！ はま寿司「日本旨ねた味めぐり」

はま寿司は8月20日から「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の店舗で開催します。
秋鮭やほたるいかが110円！
本フェアでは、「北海道水揚げ 秋鮭」「漬けほたるいか」といった秋の味覚が110円からというお手頃価格で登場。さらに、茹でずわいがにや和牛といった豪華ネタもラインアップします。
▲北海道水揚げ 秋鮭 110円
▲福井県水揚げ 漬けほたるいか 110円
▲野沢菜昆布軍艦 110円
▲宮城県産 さんま 176円
▲えび天握り（すだちおろし） 176円
▲青森県産 金目鯛（もみじおろしのせ） 176円
▲北海道産 茹でずわいがに 319円
▲黒毛和牛のさっぱり塩レモン握り 319円
サイドメニューにも秋の味覚が登場！
サイドメニューには、加賀の伝統野菜“五郎島金時”を使った甘さ控えめの「スイートポテトコロッケ（2個）」と、ひんやり食感が楽しい「焼き芋ブリュレ」も登場します。
▲五郎島金時入りスイートポテトコロッケ（2個） 242円
▲カリカリポテト（のり塩味） 297円
▲ひんやり焼き芋ブリュレ 176円
一足早く秋の味覚を味わう！
110円で手軽に楽しめる寿司から、贅沢な和牛やずわいがに、さらにサイドまで多彩なラインアップがそろう今回のフェア。食事のメインとしても、ちょっとした一品としても楽しめる内容になっています。
一足早く秋の味覚を味わえる本企画は、なくなり次第終了となります。気になる人は早めにチェックしてください！
※価格は税込み表記です。