秋鮭やほたるいか110円！ はま寿司「日本旨ねた味めぐり」

はま寿司は8月20日から「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の店舗で開催します。

秋鮭やほたるいかが110円！

本フェアでは、「北海道水揚げ 秋鮭」「漬けほたるいか」といった秋の味覚が110円からというお手頃価格で登場。さらに、茹でずわいがにや和牛といった豪華ネタもラインアップします。

▲北海道水揚げ 秋鮭 110円

▲福井県水揚げ 漬けほたるいか 110円

▲野沢菜昆布軍艦 110円

▲宮城県産 さんま 176円

▲えび天握り（すだちおろし） 176円

▲青森県産 金目鯛（もみじおろしのせ） 176円

▲北海道産 茹でずわいがに 319円

▲黒毛和牛のさっぱり塩レモン握り 319円

サイドメニューにも秋の味覚が登場！

サイドメニューには、加賀の伝統野菜“五郎島金時”を使った甘さ控えめの「スイートポテトコロッケ（2個）」と、ひんやり食感が楽しい「焼き芋ブリュレ」も登場します。

▲五郎島金時入りスイートポテトコロッケ（2個） 242円

▲カリカリポテト（のり塩味） 297円

▲ひんやり焼き芋ブリュレ 176円

一足早く秋の味覚を味わう！

110円で手軽に楽しめる寿司から、贅沢な和牛やずわいがに、さらにサイドまで多彩なラインアップがそろう今回のフェア。食事のメインとしても、ちょっとした一品としても楽しめる内容になっています。

一足早く秋の味覚を味わえる本企画は、なくなり次第終了となります。気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。