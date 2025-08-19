このページの本文へ

8月20日スタート

秋鮭やほたるいか110円！ はま寿司「日本旨ねた味めぐり」

2025年08月19日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　はま寿司は8月20日から「はま寿司 日本旨ねた味めぐり」を全国の店舗で開催します。

秋鮭やほたるいかが110円！

　本フェアでは、「北海道水揚げ 秋鮭」「漬けほたるいか」といった秋の味覚が110円からというお手頃価格で登場。さらに、茹でずわいがにや和牛といった豪華ネタもラインアップします。

▲北海道水揚げ 秋鮭　110円

▲福井県水揚げ 漬けほたるいか　110円

▲野沢菜昆布軍艦　110円

▲宮城県産 さんま　176円

▲えび天握り（すだちおろし）　176円

▲青森県産 金目鯛（もみじおろしのせ）　176円

▲北海道産 茹でずわいがに　319円

▲黒毛和牛のさっぱり塩レモン握り　319円

サイドメニューにも秋の味覚が登場！

　サイドメニューには、加賀の伝統野菜“五郎島金時”を使った甘さ控えめの「スイートポテトコロッケ（2個）」と、ひんやり食感が楽しい「焼き芋ブリュレ」も登場します。

▲五郎島金時入りスイートポテトコロッケ（2個）　242円

▲カリカリポテト（のり塩味）　297円

▲ひんやり焼き芋ブリュレ　176円

一足早く秋の味覚を味わう！

　110円で手軽に楽しめる寿司から、贅沢な和牛やずわいがに、さらにサイドまで多彩なラインアップがそろう今回のフェア。食事のメインとしても、ちょっとした一品としても楽しめる内容になっています。

　一足早く秋の味覚を味わえる本企画は、なくなり次第終了となります。気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧