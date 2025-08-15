2年ぶりの復活！キンレイの「お水がいらない」シリーズに“牛すき焼”と“ほうとう”

キンレイは、冷凍具付きうどん「お水がいらない 牛すき焼うどん」「お水がいらないかぼちゃのほうとう」の2品を復活販売します。8月19日より全国の量販店やドラッグストアの冷凍コーナーで順次展開予定。いずれもオープン価格。

キンレイ冷凍「お水がいらない」シリーズ

「牛すき焼」「ほうとう」が復活！

キンレイの冷凍具付きうどん・ラーメン「お水がいらない」シリーズは累計2億食以上突破する同社の看板ブランド。今回は、2023年の販売終了後した「牛すき焼うどん」「ほうとう」を復活販売します。

いずれもつゆ、麺、具材が一つになっており、水不要で鍋に入れて温めるだけで調理ができます。

▲お水がいらない 牛すき焼うどん 昆布だしをきかせたまろやかなつゆをベースに、牛肉の旨味や野菜の甘みが溶け込んだつゆを使用した牛すき焼うどん。麺は国産小麦を使用。

▲お水がいらない かぼちゃのほうとう

2種の味噌がブレンドされた、かぼちゃの甘み、野菜の旨味がとけ込んだコクと深みのあるつゆを使用したほうとう。麺は幅広の平打ち麺。

定番の「鍋焼うどん」もリニューアル

また同時に、シリーズの定番商品である「お水がいらない 鍋焼うどん」（オープン価格）を刷新して発売。今回は、かつお節をはじめとする“節”を自社で削る技術を導入し、削りたての節を使用することで、だしの風味向上を実現したといいます。