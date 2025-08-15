セブンの「金のハンバーグ」も15％引き！セブンプレミアムが2週間限定で大セール

セブン‐イレブン・ジャパンは、対象の「セブンプレミアム ゴールド」と「セブンプレミアム」商品の割引セールを8月18日～31日の期間開催します。

2週間限定「セブンプレミアム」15％引き

セブンプレミアムは同社のプライベートブランドでセブン-イレブン店舗などで販売されています。今回、セブンプレミアムの最上級ブランドの位置づけである「セブンプレミアム ゴールド」が、9月28日に15周年を迎えることを記念してセールを開催。

セブンプレミアム、セブンプレミアムゴールドの「お惣菜」「食パン」や、アイスケース内のセブンプレミアムゴールドの「冷凍食品」「アイスクリーム」をセブン-イレブンの標準価格より15％割引きして販売。「たまご」「乳製品」「乳飲料」「ドレッシング」などは対象外です。

＜セール対象商品の一例（関東）＞

▲セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ 429円→365円

▲セブンプレミアム ゴールド 骨付き肉3本入り金のバターチキンカレー 429円→365円

▲セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー 496円→422円

▲セブンプレミアム ゴールド 金の濃厚つけ麺 429円→365円

▲セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ 689円→585円

▲セブンプレミアム ゴールド 金のワッフルコーン マダガスカルバニラ 397円→336円

このほか、セブンプレミアムの「さばの塩焼」「鉄板焼きハンバーグ 和風おろしソース」「ポテトサラダ」「千切りキャベツ」「もっちり食パン 6枚入」なども対象商品にふくまれます。

「金のハンバーグ」「金のビーフシチュー」など

お安く買うチャンス！

セブン-イレブンでセブンプレミアムのお惣菜を購入することが多い人にはうれしいニュースです。15％引きは大きい！



「セブンプレミアム ゴールド」はちょっとお高めではありますが、「金のハンバーグ」「金のビーフシチュー」などを筆頭に高品質と評判です。実はこのセブンプレミアム ゴールドは15周年にむけてラインナップが増えたり、既存商品が大幅なリニューアルされたり、ますます磨きがかかっています。



15％引きのタイミングでお得にセブンプレミアムを味わいたいですね！2週限定なのでチェックを忘れずに。



※記事中の価格は税込み