8月16日の24時間限定セール！高性能ゲーミングPC、狙うなら今がチャンス！

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、8月16日に『2025/8/16 24時間限定セール』を実施する。セール期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大42,000円引きで購入可能だ。

目玉商品として、特価397,800円（税抜）で販売される「ZEFT R61BE」は、AMD Ryzen9 9950X3DプロセッサーとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載した高性能マシンだ。メモリは32GB DDR5を使用し、1TBのSSDストレージを備えている。電源は850Wの80Plus goldで、安定したパフォーマンスを提供する。

また、より手頃な価格で手に入る「ZEFT R60AV」は、AMD Ryzen7 9700Xプロセッサー搭載で、Geforce RTX 4060を採用。通常価格249,800円（税抜）のところ、23,000円引きの特価226,800円（税抜）で購入可能だ。

「ZEFT R60HN」は22,000円引きの特価271,800円（税抜）で提供される。こちらはRyzen9 9900XプロセッサーとGeForce RTX 5070の組み合わせで、メモリは16GB、ストレージは1TBのSSDを採用している。これらの商品をはじめ、合計10商品がセール対象となっている。

セールは8月16日0:00から23:59までの24時間限定で開催される。詳細は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから確認してほしい。