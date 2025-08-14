8月14日の24時間限定セール開始！最新ゲーミングPCが最大67,000円オフで手に入る！

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンは、8月14日に『2025/8/14 24時間限定セール』を開催する。この特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大67,000円引きとなり、24時間限定の大幅割引が行われる。

注目の商品には、Windows 11を搭載したハイパフォーマンスモデル「ZEFT R60TR」が含まれる。AMD Ryzen9 9950XとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常566,800円（税抜）のところ、67,000円オフの特価499,800円（税抜）で提供される。

さらに、コンパクトな設計が特徴の「ZEFT R53FD」は、AMD Ryzen7 7800X3DとGeForce RTX 4060を搭載し、こちらも3,000円オフの特価223,800円（税抜）で販売される。

同じくセールの対象となっている「ZEFT Z55DE」は、intel Core i7-14700FとGeForce RTX 4060を搭載しており、17,000円オフの特価249,800円（税抜）で購入可能。その他にも全10商品がセール対象で、送料無料で提供される。

この24時間限定セールは、8月14日0:00から23:59までとなっており、特設ページで全てのセール対象商品をチェックできる。詳細はPCショップSEVENのサイトにて確認可能だ。

