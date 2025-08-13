ライトアップなんていらない、静音であれば！ に最適な無骨なケースを採用した24万円台PC、ゲームも仕事もしっかりこなせる！

手ごろな価格を実現しながら、使い勝手が良好で、かつWindows 10からの買い替えにも最適なWindows 11搭載パソコンとなるパソコンショップSEVENの「ZEFT Z56AB」（関連記事）。では、その実力はどの程度なのだろうか。そこで、本稿ではゲーミング用途を中心にZEFT Z56ABのパフォーマンスを確かめてみたい。

ZEFT Z56ABの主なスペック CPU Core Ultra 7 265KF（Pコアベースクロック3.9GHz、Pコア最大クロック5.4GHz）、20コア（Pコア：8／Eコア：12）／20スレッド、Intel Smart Cache 30MB CPUクーラー DeepCool「AK400」 グラフィックス GeForce RTX 5060 メモリー Micron DDR5-5600 32GB（16GB×2） ストレージ 1TB M.2 SSD（KIOXIA「EXCERIA PUS G3」、PCIe 4.0） マザーボード ASRock「B860M Pro RS WiFi」（インテル B860チップセット） 光学式ドライブ -（オプションで追加可能） 通信規格 有線LAN（2.5GBASE-T）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 PCケース CoolerMaster「SILENCIO S600」 電源ユニット Silverstone「ET650-B」（定格出力650W、80PLUS Bronze認証） OS Windows 11 Home（64bit）

RTX 4060は、高解像度は不得手ながらも

フルHDであれば快適なゲームプレーを実現

まずは定番のベンチマークツール「3DMark」（Version 2.31.8385）からその結果を見てみよう。DirectX 11世代で古いテストとなってしまった「Fire Strike」では、ZEFT Z56ABはFire Strike“無印”で3万5000程度の高いスコアーを発揮。さすがに、テスト解像度が3840×2160ドットとなるFire Strike Ultraでは1万を切ってしまうものの、フルHDでは十分なパフォーマンスが得られそうだ。

それは、Direct X12のテスト「Time Spy」でも同じ。テスト解像度が2560×1440ドットのTime Spy“無印”で1万4000ほどの良好な結果を残している。ただ、同じDirectX 12のテストでも世代の新しい「Steel Nomad」や「Speed Way」では、ZEFT Z56ABのスコアーは3000台前半と、描画負荷が大きくなるとあまり奮わない結果となってしまった。

ただ、レイトレーシング性能を見る「Port Royal」では8000以上のスコアーを出している点は評価できるだろう。

w では実際のゲームではどうなのか、「Call of Duty: Black Ops 6」の結果を見てみよう。ここでは、「極限プリセット」を選択したうえでDLSSを有効にし、ゲームに用意されたベンチマークモードを実行している。

その結果、ZEFT Z56ABは1920×1080ドットで常時90fps以上という高い結果を発揮。DLSSを有効にしているとはいえ、このパフォーマンスであれば本タイトルをかなり快適に遊べそうだ。

その一方で、3840×2160ドットでは平均フレームレートでさえ60fpsを割ってしまい、ZEFT Z56ABにとって高解像度は荷が重いといってよさそうだ。

続いて「モンスターハンターワイルズ ベンチマーク」では、「高プリセット」でベンチマークを実行している。カプコンが示す指標では、スコアーが2万以上で「非常に快適にプレイできます」とされており、ZEFT Z56ABは2560×1440ドット以下の解像度であればそれを満たしている。

ちなみに「ウルトラプリセット」では1920×1080ドットでもスコアーは2万を切ってしまったので、ZEFT Z56ABで快適に遊ぶには高プリセットを選ぶのがよいだろう。

描画負荷が軽めの「Apex Legends」におけるパフォーマンスはどの程度なのだろうか。ここでは、オプションから描画負荷が最大になるようにしてゲームをプレー。その間のフレームレートを「Fraps」（Version 3.5.99）で取得している。

その結果だが、ZEFT Z56ABは3840×2160ドットでも最小フレームレートが100fps迫り、1920×1080ドットに至っては最小フレームレートが200fpsを超えるパフォーマンスを見せた。FPSやTPSでは、1フレームでも多く描画し、他人より有利に立ち回るプレーがトレンドになっているが、この結果であればコアなゲーマーでも納得がいく性能ではないだろうか。

「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク」では、「最高品質」で実行しているが、スクウェア・エニックスが示す指標ではスコアーが1万5000以上で最高評価とされている。

ZEFT Z56ABは、1920×1080ドットでそれを満たし、2560×1440ドットではその指標に迫りつつあるパフォーマンスを見せた。しかし、3840×2160ドットではスコアーは7000台にまで低下し、やはり快適にプレーするには解像度は1920×1080ドットを選択するのがよいだろう。

Officeでの仕事はもちろん、写真・動画編集も快適

ゲーミング以外のパフォーマンスも確認しておこう。システム全体の性能が推し量れる「PCMark 10」（Version 2.2.2737）で、無償版でも利用できるPCMark 10“無印”のテストを実行したが、ZEFT Z56ABの総合スコアーは8500ほどと良好だ。

なかでも、Digital Content Creationが1万7000ほどと最も高く、動画編集やフォトレタッチといったコンテンツ制作で、ZEFT Z56ABは十分な性能を備えているといっていい。次いでアプリケーションの起動やWebブラウジングといった基本性能を見るEssentialsが1万1000ほどと良好な結果を残しており、ZEFT Z56ABのポテンシャルの高さがうかがえる。

また、Officeアプリケーションのパフォーマンスを測るProdutivityも8800ほどと高いスコアーを出しており、ZEFT Z56ABはさまざまな用途で活躍できるのは間違いない。

以上のテスト結果を見ても明らかなように、ZEFT Z56ABのゲーミング性能はかなり高い。フルHDであれば快適にゲームがプレーでき、2560×1440ドットでもゲームによっては良好なパフォーマンスを発揮している。

また、ゲーム以外の性能も優れており、これで価格は基本構成で税込み24万6180円というのは、かなりお買い得な1台ではないだろうか。