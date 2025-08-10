【今だけ】希少な「ヒレステーキ」がビッグボーイに！お盆限定のご褒美

ビッグボーイでは8月7日より「ヒレステーキフェア」を開催し、「US産ヒレステーキ」各種を販売中。

期間限定で発売！「ヒレステーキ」

ハンバーグやステーキが自慢のレストラン「ビッグボーイ」に、お盆休みにぴったりの期間限定メニューが登場。



希少部位であるヒレを使用した「ヒレステーキ」は、柔らかく噛むとほろっとほどけるような繊細な食感が特長だという。

▲「US産ヒレステーキ（付け合わせ焼き野菜）」200g：4268円、100g：2618円



ビッグボーイでは、300°Cの直火で焼き上げ旨みを閉じ込めるており、噛めば噛むほど肉の旨みを存分に感じられるんだとか。付け合わせには赤パプリカ、ズッキーニなどの夏野菜を直火で香ばしく焼き上げた「直火焼き野菜」を使用。



ソースは、気分や好みに合わせてステーキソース、ガーリックソース、デミグラスソース、玉ねぎソース4種類から選択可能。



メニューバリエーションとして、食べやすく一口大にカットしたヒレステーキと、ビッグボーイの看板商品“大俵ハンバーグ”とのコンビネーションを楽しめる「US産ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ」や、ジューシーな手ごねハンバーグ（100g）とグリルチキン（100g）を組み合わせた「US産ヒレカットステーキ（80g）のトリプルグリル」も用意している。

▲「US産ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ」（ハンバーグの量を選択可能。150g：2739円、200g：2805円、250g：3025円）

▲US産ヒレカットステーキ（80g）のトリプルグリル（ヒレ/グリルチキン/手ごねハンバーグ）2629円

どれも販売は8月中旬ごろまでを予定。

夏の思い出にちょっと贅沢なお肉♪

みんなで集まる機会の多い夏休みやお盆期間、ちょっと贅沢にお肉はいかが？ステーキだけでなくハンバーグや野菜までしっかりと味わえる、ビッグボーイならではの味わいは、この夏の思い出になりそう！

（※文中の価格はすべて税込）