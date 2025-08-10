カレーうどんにもできる！「ボンカレー」新商品は二刀流

大塚食品は「旨みを味わう和のボンカレー こだわりだしの和風カレー」（281円）を、9月1日から全国で発売する。

麺類にも使える！「ボンカレー」新商品

市販用レトルト食品の「ボンカレー」から、新商品が登場。麺でもごはんでも楽しめる和風のボンカレー。

「旨みを味わう和のボンカレー こだわりだしの和風カレー」は、3種の和だし（かつお節・昆布・煮干し）で“和の旨み”のハーモニーを表現。和だしの旨みと60分炒めたあめ色たまねぎの甘みとコクの絶妙な調和が楽しめるとしている。

また、麺類に合うような具材、味、ソースの絡みやすさを追求。カレーのコク深さにもこだわっているため、ごはんにかけてもおいしくいただけるそうだ。

商品は箱ごとレンジ調理可能。

家でカレーうどんを作りたい時に！

一般家庭では、米の価格変動により麺類を食卓に取り入れる機会が増えていること。加えて、和の素材や旨みを活かした“和風”製品への関心も年々高まっていること。この2つに注目して本商品が開発されたそう。



具材、味、ソースの絡みやすさまで麺類に合うように開発されているため「カレーうどん」などの調理にも便利に使えるようだ。



筆者的にも、これまでレトルトカレーに出汁やつゆを足してカレーうどんを作ったこともあるので、これは嬉しい新商品！ 自分でアレンジするとなんだか物足りない味になってしまったこともあったなあ。これはしっかりと和風の出汁がきいているというから楽しみだ〜！

（※文中の価格はすべて税込）