OpenAI「GPT-5」近日公開か　サム・アルトマンCEOが期待煽る

OpenAIのサム・アルトマンCEOは8月4日、自身のXアカウントを通じて、同社の次世代AIモデル「GPT-5」が動作する様子を画像で紹介した。当該ポストは同日13時現在、表示回数が47万回を超え、大きな注目を集めている。

同氏は別のXユーザーからのリプライに対して、GPT-5の動作デモ画像を返信。一般公開に向け、開発が進んでいることを示した。

当該ポストには300件以上のリプライが寄せられており、内容もGPT-5の姿に驚く声や、早くリリースするよう求める声など、好意的なものが目立つ印象だ。

同氏は前日の8月3日にも、今後数ヵ月間で新しいモデル、製品、機能などを大量にリリースするとXで予告。GPT-5も、その中に含まれている可能性は大いにありそうだ。

we have a ton of stuff to launch over the next couple of months--new models, products, features, and more.



please bear with us through some probable hiccups and capacity crunches. although it may be slightly choppy, we think you'll really love what we've created for you!