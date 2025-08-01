最大2万円お得！PayPayプレミアム付き商品券（2025年8月受付開始分）

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では、2025年8月開始分の参加自治体をまとめてご紹介します。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
東北
●福島県
相馬市「相馬商工会議所スーパープレミアムデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万1500円分／口
使用可能店舗：相馬商工会議所スーパープレミアムデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：16歳以上のPayPayユーザー（要本人確認／居住地指定なし）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月25日10時〜9月28日23時59分
当選発表：2025年9月29日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年1月30日23時59分
利用期間：購入後〜2026年1月31日23時59分
最大申込数：2口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
関東・甲信越
●栃木県
那須烏山市「市制20周年記念 第2弾那須烏山市デジタルわくわく商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分（共通券4500円分 + 専用券2000円分）／口
使用可能店舗：
・共通券：市制20周年記念 第2弾那須烏山市デジタルわくわく商品券の対象店舗全店
・専用券：市制20周年記念 第2弾那須烏山市デジタルわくわく商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：栃木県那須烏山市在住の18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月25日10時〜9月23日23時59分
当選発表：2025年9月24日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2026年1月30日23時59分
利用期間：購入後〜2026年1月31日23時59分
最大申込数：8口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
●茨城県
結城市「結城市プレミアム付商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万4000円分（結城市全店共通券1万円分+結城市小型店限定券4000円分）／口
使用可能店舗：
・結城市全店共通券：PayPay取扱店のうち、結城市プレミアム付商品券の対象店舗全店
・結城市小型店限定券：PayPay取扱店のうち、結城市小型店限定券の対象店舗
購入できるユーザー：2025（令和7）年4月1日時点で茨城県結城市に住民登録がある18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日〜8月29日
購入期間：2025年10月1日〜12月19日
利用期間：購入後〜2026年1月31日
最大申込数：1口／人（申込者多数の場合、抽選で落選となる場合あり）
●埼玉県
三郷市「三郷市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万2000円分（A券4000円分 + B券8000円分）／口
対象店舗：
・A（共通）券：三郷市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店
・B（中小専用）券：三郷市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：埼玉県三郷市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月31日23時59分
当選発表：2025年9月1日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜9月30日23時59分
利用期間：購入後〜12月24日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
●東京都
文京区「文京区共通デジタル商品券／1弾」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万3000円分（A券9000円分 + B券4000円分）／口
対象店舗：
・A（個店限定）券：文京区共通デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
・B（全店共通）券：文京区共通デジタル商品券の対象店舗の対象店舗全店
購入できるユーザー：東京都文京区在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜9月11日23時59分
当選発表：2025年9月12日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年10月15日23時59分
利用期間：購入後〜2026年2月28日23時59分
最大申込数：2口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
品川区「品川区プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万2500円分（専用商品券7500円分 + 共通商品券5000円分）／口
対象店舗：
・専用商品券：品川区プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
・共通商品券：品川区プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店
購入できるユーザー：東京都品川区在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月14日10時〜9月8日23時59分
当選発表：2025年10月1日午前中（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年10月17日23時59分
利用期間：購入後〜2026年2月28日23時59分
最大申込数：4口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
小平市「小平プレミアム付きデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
対象店舗：小平プレミアム付きデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：東京都小平市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月31日23時59分
当選発表：2025年9月1日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年9月29日23時59分
利用期間：購入後〜2025年12月26日23時59分
最大申込数：20口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
羽村市「羽村市プレミアムデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（A券2500円 + B券3500円分）／口
対象店舗：
・A（全店舗共通券）券：羽村市プレミアムデジタル商品券の対象店舗全店
・B（店舗限定）券：羽村市プレミアムデジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：東京都羽村市在住の18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月27日23時59分
当選発表：2025年8月28日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜9月18日23時59分
利用期間：購入後〜12月15日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
あきる野市・檜原村「あきる野市・檜原村プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口
対象店舗：あきる野市・檜原村プレミアム付デジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：東京都あきる野市もしくは東京都西多摩郡檜原村在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月12日10時〜8月25日23時59分
当選発表：2025年9月1日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年12月25日23時59分
利用期間：購入後〜2025年12月26日23時59分
最大申込数：10口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
●山梨県
韮崎市「韮崎市プレミアムデジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口
対象店舗：韮崎市プレミアムデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：山梨県韮崎市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月31日23時59分
当選発表：2025年9月1日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年9月30日23時59分
利用期間：購入後〜2026年2月28日23時59分
最大申込数：8口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
中部
●愛知県
半田市「半田市デジタルプレミアム商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
使用可能店舗：半田市プレミアムデジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：愛知県半田市に住所を有する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月20日10時〜9月15日23時59分（予定）
当選発表：2025年9月16日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年11月30日23時59分
利用期間：購入後〜2025年11月30日23時59分
最大申込数：6口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
近畿
●大阪府
泉大津市「泉大津市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分（A券4500円分 + B券1500円分）／口
使用可能店舗：
・A券：泉大津市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店
・B券：泉大津市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗
購入できるユーザー：大阪府泉大津市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2025年8月1日10時〜8月31日23時59分
当選発表：2025年9月1日夕方以降（予定）
購入期間：当選発表後〜2025年10月31日23時59分
利用期間：購入後〜2025年11月30日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により当選口数が減る可能性あり）
九州
●福岡県
福岡市「福岡中央6エリア限定電子商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円分／口
対象店舗：福岡中央6エリア限定電子商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）
販売方法：先着順（2万口）
購入期間：2025年8月1日12時〜8月31日23時59分
利用期間：2025年8月1日12時〜12月31日23時59分
最大申込数：20口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
●長崎県
松浦市「松浦市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円分／口
対象店舗：松浦市プレミアム付デジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：長崎県松浦市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
購入期間：2025年8月20日10時〜9月30日23時59分
利用期間：2025年8月20日10時〜10月31日23時59分
最大申込数：4口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
東彼杵郡川棚町「川棚町プレミアム商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：4000円／口
・額面：5000円分／口
対象店舗：川棚町プレミアム商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：長崎県東彼杵郡川棚町在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順（1万1140口）
購入期間：2025年8月1日10時〜11月30日23時59分
利用期間：2025年8月1日10時〜11月30日23時59分
最大申込数：5口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）