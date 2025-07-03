ASCII.jp夏アニメ特集の第3回は、『水属性の魔法使い』『追放者食堂へようこそ！』『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』『ハイガクラ』『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の5作品を紹介。

マイペースすぎる最強水魔法使いの気ままな冒険譚、開幕！

『水属性の魔法使い』

© 久宝忠・TOブックス／水属性の魔法使い製作委員会

作品解説

「＜水よ来たれ！＞」

異世界に転生した青年・涼のコップ一杯の水から始まる

スローライフ――それは常に死と隣り合わせの日常だった！？



首なし騎士との剣戟、アサシンホークの襲撃、ドラゴンとの邂逅と慌ただしい日々を過ごしながら気づけば二十年、いつしか人類最高峰の魔法使いに到達！

やがて、天才剣士アベルとの出会いが涼を歴史の表舞台へと引き上げていく……。



マイペースすぎる最強水魔法使いの気ままな冒険譚、開幕！

スタッフ

原作：久宝 忠『水属性の魔法使い』（TOブックス刊）

原作イラスト：天野 英

漫画：墨天業

監督：佐竹秀幸

シリーズ構成：熊谷 純

キャラクターデザイン：小堤悠香

サブキャラクターデザイン：中山奈々、松本璃久、檜垣彰子

プロップデザイン：藤田聖人、氏家嘉宏

モンスターデザイン：yumo

美術監督：込山明日香

美術設定：吉﨑正樹、藤山智也、平栁 悟、白石 洋、小島俊彦、込山明日香

色彩設定：小松亜理沙

撮影監督：金武慎也

編集：長谷川 舞

音楽：小瀬村 晶、青木沙也果

音楽制作：日音

音響監督：髙桑 一

音響制作会社：TOブックス

アニメーションプロデューサー：櫻井 崇

アニメーション制作：颱風グラフィックス×Wonderland

オープニング主題歌：「ブルーモーション」（歌：名誉伝説）

エンディング主題歌：「たゆたうままに」（歌：みさき）

キャスト

涼：村瀬 歩

アベル：浦 和希

セーラ：本渡 楓

ニルス：室 元気

エト：宮瀬尚也

アモン：天﨑滉平

リーヒャ：石原夏織

リン：松本沙羅

ヒュー・マクグラス：三上 哲

ニーナ：伊藤美来

ミカエル（仮名）：子安武人

ルウィン：大塚芳忠

番組情報

TBS：7月3日より毎週木曜25:28～

BS11：7月4日より毎週金曜23:00～

dアニメストア：7月3日より毎週木曜26:00～配信

dアニメストア for Prime Video：7月3日より毎週木曜26:00～配信

dアニメストア ニコニコ支店：7月3日より毎週木曜26:00～配信

U-NEXT：7月3日より毎週木曜26:00～配信

アニメ放題：7月3日より毎週木曜26:00～配信

他各配信サイト：7月7日より毎週月曜4:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://mizuzokusei-anime.com/

公式X@anime_mizuzoku

© 久宝忠・TOブックス／水属性の魔法使い製作委員会