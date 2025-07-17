夏アニメ特集第14回は、『怪獣８号 第２期』に『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』『ふたりソロキャンプ』など、計6作品を紹介。

怪獣、覚醒。

『怪獣８号』第２期

©防衛隊第３部隊 ©松本直也／集英社

作品解説

防衛隊長官・四ノ宮功の判断により兵器化を免れるも、身柄を拘束されたままの日比野カフカ。異動命令が下った第３部隊の新人たちがそれぞれの任務先へ向かうなか、彼の前に現れたのは、第１部隊を率いる防衛隊最強の男・鳴海弦だった。隊員としてのカフカを必要としない鳴海に対し、自身の力を認めさせるため「怪獣８号」の強大すぎる力と向き合うことになるカフカ。しかしその陰では、「怪獣９号」の脅威が迫っていた…。継承される意志と力、新たな識別怪獣兵器（ナンバーズ）適合者の誕生、そして防衛隊を襲う史上最大の危機が訪れる――。

スタッフ

原作：松本直也（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：宮 繁之

シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎

キャラクターデザイン・総作画監督：西尾鉄也

怪獣デザイン：前田真宏

美術監督：木村真二

色彩設計：広瀬いづみ

3D監督：新垣 隼

撮影監督：荒井栄児

編集：肥田 文

音響監督：郷文裕貴

音楽：坂東祐大

怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラー

アニメーション制作：Production I.G

オープニングテーマ：「You Can't Run From Yourself」（歌：AURORA）

エンディングテーマ：「Beautiful Colors」（歌：OneRepublic）

キャスト

日比野カフカ/怪獣８号：福西勝也

亜白ミナ：瀬戸麻沙美

市川レノ：加藤 渉

四ノ宮キコル：ファイルーズあい

保科宗四郎：河西健吾

古橋伊春：新 祐樹

出雲ハルイチ：河本啓佑

神楽木葵：武内駿輔

小此木このみ：千本木彩花

鳴海 弦：内山昂輝

長谷川エイジ：安元洋貴

東雲りん：花澤香菜

四ノ宮 功：玄田哲章

四ノ宮ヒカリ：三石琴乃

怪獣10号：三宅健太

怪獣９号：吉野裕行

番組情報

テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：7月5日より毎週土曜23:00～（7月5日「保科の休日」、7月12日「放送直前特番」、7月19日より第２期を放送）

ＢＳテレ東：7月7日より毎週月曜24:30～（7月7日「保科の休日」、7月14日「放送直前特番」、7月21日より第２期を放送）

長崎放送：7月12日より毎週土曜24:58～

BSN新潟放送：7月12日より毎週土曜25:28～

静岡放送：7月12日より毎週土曜26:18～

秋田放送：7月15日より毎週火曜25:24～

AT-X：7月16日より毎週水曜22:30～

宮城テレビ放送：7月17日より毎週木曜24:59～

中国放送：7月22日より毎週火曜25:25～

テレビユー福島：7月24日より毎週木曜24:59～

熊本放送：7月25日より毎週金曜25:53～

X：7月5日より毎週土曜23:00～全世界リアルタイム配信

他各種配信サイト：放送終了後23:30～順次配信



※放送局により「保科の休日」「放送直前特番」の放送有無が異なります。

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://kaiju-no8.net/

公式X@KaijuNo8_O

©防衛隊第３部隊 ©松本直也／集英社