2025夏アニメ大特集 第14回
【2025夏アニメ】『怪獣８号』に『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』『ふたりソロキャンプ』
2025年07月17日 19時10分更新
夏アニメ特集第14回は、『怪獣８号 第２期』に『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』『ふたりソロキャンプ』など、計6作品を紹介。
2025夏アニメ特集 第14回 紹介作品
- 怪獣、覚醒。
『怪獣８号』第２期
- 『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』
- 『ふたりソロキャンプ』
- 帰ってきた親友は、知らない〝ナニカ〟だった
『光が死んだ夏』
- 『ぬきたし THE ANIMATION』
- 俺と子作りを前提に結婚してください！
『デキちゃうまで婚』
怪獣、覚醒。
『怪獣８号』第２期
©防衛隊第３部隊 ©松本直也／集英社
作品解説
防衛隊長官・四ノ宮功の判断により兵器化を免れるも、身柄を拘束されたままの日比野カフカ。異動命令が下った第３部隊の新人たちがそれぞれの任務先へ向かうなか、彼の前に現れたのは、第１部隊を率いる防衛隊最強の男・鳴海弦だった。隊員としてのカフカを必要としない鳴海に対し、自身の力を認めさせるため「怪獣８号」の強大すぎる力と向き合うことになるカフカ。しかしその陰では、「怪獣９号」の脅威が迫っていた…。継承される意志と力、新たな識別怪獣兵器（ナンバーズ）適合者の誕生、そして防衛隊を襲う史上最大の危機が訪れる――。
スタッフ
原作：松本直也（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：宮 繁之
シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎
キャラクターデザイン・総作画監督：西尾鉄也
怪獣デザイン：前田真宏
美術監督：木村真二
色彩設計：広瀬いづみ
3D監督：新垣 隼
撮影監督：荒井栄児
編集：肥田 文
音響監督：郷文裕貴
音楽：坂東祐大
怪獣デザイン＆ワークス：スタジオカラー
アニメーション制作：Production I.G
オープニングテーマ：「You Can't Run From Yourself」（歌：AURORA）
エンディングテーマ：「Beautiful Colors」（歌：OneRepublic）
キャスト
日比野カフカ/怪獣８号：福西勝也
亜白ミナ：瀬戸麻沙美
市川レノ：加藤 渉
四ノ宮キコル：ファイルーズあい
保科宗四郎：河西健吾
古橋伊春：新 祐樹
出雲ハルイチ：河本啓佑
神楽木葵：武内駿輔
小此木このみ：千本木彩花
鳴海 弦：内山昂輝
長谷川エイジ：安元洋貴
東雲りん：花澤香菜
四ノ宮 功：玄田哲章
四ノ宮ヒカリ：三石琴乃
怪獣10号：三宅健太
怪獣９号：吉野裕行
番組情報
テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）：7月5日より毎週土曜23:00～（7月5日「保科の休日」、7月12日「放送直前特番」、7月19日より第２期を放送）
ＢＳテレ東：7月7日より毎週月曜24:30～（7月7日「保科の休日」、7月14日「放送直前特番」、7月21日より第２期を放送）
長崎放送：7月12日より毎週土曜24:58～
BSN新潟放送：7月12日より毎週土曜25:28～
静岡放送：7月12日より毎週土曜26:18～
秋田放送：7月15日より毎週火曜25:24～
AT-X：7月16日より毎週水曜22:30～
宮城テレビ放送：7月17日より毎週木曜24:59～
中国放送：7月22日より毎週火曜25:25～
テレビユー福島：7月24日より毎週木曜24:59～
熊本放送：7月25日より毎週金曜25:53～
X：7月5日より毎週土曜23:00～全世界リアルタイム配信
他各種配信サイト：放送終了後23:30～順次配信
※放送局により「保科の休日」「放送直前特番」の放送有無が異なります。
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://kaiju-no8.net/
公式X@KaijuNo8_O
©防衛隊第３部隊 ©松本直也／集英社
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