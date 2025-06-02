JR各社「夏の青春18きっぷ」発売へ　春季と同じ“連続する日数のみ”仕様で

JRグループ各社は6月2日、2025年夏季の「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」の概要を発表した。基本的には前回（春季）販売分と同じ仕様となる。
価格や販売期間、利用可能期間などは以下のとおり。
●青春18きっぷ
■概要
・購入時に指定した利用開始日から連続する3日間または連続する5日間利用可能
・全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（気仙沼線／大船渡線／日田彦山線）およびJR西日本宮島フェリーが乗り降り自由
・自動改札機を利用可能
■販売期間と利用可能期間
3日間用
・販売期間：2025年7月4日〜9月7日
・利用期間：2025年7月19日〜9月9日（9月7日利用開始分まで販売）
5日間用
・販売期間：2025年7月4日〜9月5日
・利用期間：2025年7月19日〜9月9日（9月5日利用開始分まで販売）
■価格（大人・こども同額）
・3日間用：1万円
・5日間用：1万2050円
●青春18きっぷ北海道新幹線オプション券
■概要
・有効な青春18きっぷと組み合わせることで、北海道新幹線新青森～木古内間の普通車の空席と、道南いさりび鉄道線木古内～五稜郭間の普通列車を片道1回利用可能（途中下車は木古内駅のみ可）
■販売期間と利用可能期間
・販売期間：2025年7月4日〜9月9日
・利用期間：2025年7月19日〜9月9日
■価格（大人・こども同額）
・1日間用：4650円
青春18きっぷは前身となる旧国鉄の「青春18のびのびきっぷ」（1982年発売）以降、毎年学生の長期休暇にあわせて、春、夏、冬の年3回販売されている企画乗車券。原則として普通列車しか利用できない代わりに非常に割安な価格となっており、幅広い年齢層に支持されるロングセラー商品だ。
2024年冬の販売分からは、自動改札への対応や利用日程の連続化など大幅な変更が加わり、SNSを中心に大きな話題となっていた。